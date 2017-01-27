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За кражу велосипеда туляк отправится в колонию строгого режима

За кражу велосипеда туляк отправится в колонию строгого режима

Преступление злоумышленник совершил в июле 2016 года.

Суд вынес приговор ранее неоднократно судимого 26-летнему жителю Тулы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

Судом установлено, что 15 июля 2016 года в Туле мужчина ночью из подъезда одного из домов украл велосипед марки «Merida» с двумя велопокрышками «Maxxis» и скрылся с места преступления. Ущерб собственнику составил 23 900 рублей.

По совокупности приговоров злоумышленнику назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области. Похищенный велосипед возвращен собственнику.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:09 +2
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