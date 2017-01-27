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Туляков просят помочь в поиске пропавшей девушки

Туляков просят помочь в поиске пропавшей девушки

23-летняя Наталья Меламед не выходила на связь с 24 января.

24 января пропала жительница Москвы 23-летняя Наталья Меламед. К поиску пропавшей девушки подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
 
С помощью технических средств было обнаружено, что Наташа была в Туле.
Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, короткая стрижка каре, темные волосы, глаза серо-зеленые.
 
Была одета: черный полушубок с капюшоном, джинсы, высокие сапоги.
 
Кому что-либо известно о местонахождении пропавшей Натальи Меламед, просьба позвонить по указанным телефонам: 8 800 700 54 52, или 112, или 02, 102.
 
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:52 0
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