Внесены изменения в закон о социальном партнерстве

26 января 2017 года состоялось 36 заседание Тульской областной Думы. На заседании рассмотрели 18 вопросов, по итогам было принято 5 законов области. Провел заседание председатель Думы Сергей Харитонов. На заседании присутствовал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Панченко.

В частности, в рамках рассмотрения вопросов законодательной деятельности принят закон «О внесении изменения в статью 16 Закона Тульской области «О социальном партнерстве в сфере труда». Эта статья регулирует сроки проведения уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений.

Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает, что при подписании коллективного договора или соглашения орган по труду выявляет условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами трудового права.

Он сообщает об этом представителям сторон, подписавшим коллективный договор либо соглашение, а также в государственную инспекцию труда.

При этом сроки уведомительной регистрации коллективного договора и соглашения федеральным законодателем не установлены. Закон Тульской области «О социальном партнерстве в сфере труда» отводит на эту процедуру 10 дней, однако, по словам министра, этого недостаточно для тщательного анализа представленных на регистрацию документов.

Внесенные изменения увеличивают срок уведомительной регистрации до 30 календарных дней.

Срок назначен по аналогии со сроком уведомительной регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений, межрегиональных соглашений, определенным для Федеральной службы по труду и занятости приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.