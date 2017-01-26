В дома на улицах Кауля и Новомосковской вернули электричество

Напомним, вечером 25 января туляки стали сообщать об отключении света в домах по улицам Новомосковской и Кауля. Кроме того, из-за прекращения работы котельных жильцы жалуются на холод в квартирах.

Сегодня АО «Тульские городские электросети» сообщили: в Центральном районе Тулы в 19.10 была повреждена одна из кабельных линий электропередач. Это привело в том числе к обесточиванию нескольких домов на улицах Кауля и Новомосковской.

Для локализации аварии оперативно прибыли ремонтные бригады ТГЭС, которые провели оперативные переключения с переводом мощностей, чтобы максимально сократить время отключения потребителей.

Подачу электроэнергии начали возобновлять в 20.20 и полностью завершили к 23.45.

В настоящее время на месте аварии специалисты электротехнической лаборатории ТГЭС ищут причины и место повреждения кабельной линии. По результатам этих работ будут разработаны мероприятия, направленные на восстановление поврежденного оборудования в кратчайшие сроки и снижение риска повторения подобных ситуаций в будущем.