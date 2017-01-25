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В Туле несколько домов в Центральном округе остались без света

В Туле несколько домов в Центральном округе остались без света

Как сообщили Myslo, отключение электричества произошло из-за аварии. Также перестают топить котельные.

Вечером 25 января туляки стали сообщать об отключении света в домах по ул. Новомосковской и ул. Кауля. Кроме того, из-за прекращения работы котельных жильцы жалуются на холод в квартирах.

Как сообщил начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Александр Ёлкин, отключение - аварийное.  На место выехала бригада АО «Тульские городские электрические сети». Причину аварии предстоит установить.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 22:16 +2
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