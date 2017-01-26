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Когда туляки смогут попасть на прием к чиновникам?

Когда туляки смогут попасть на прием к чиновникам?

Публикуем график приема на февраль 2017 года.

График приема граждан в приемной правительства Тульской области на февраль 2017 года. Начало приёма в 10.00.

Предварительная запись по телефону: 8(4872)30-62-75

Дата приёма

Фамилия, имя, отчество

Должность

01 февраля

Лапаева

Татьяна Валентиновна

председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку

02 февраля

Семина

Татьяна Александровна

заместитель министра здравоохранения Тульской области

03 февраля

Семенов 

Юрий Павлович

 управляющий государственным учреждением – Тульским региональным отделением Фонда

социального страхования Российской Федерации

06 февраля

Рыбкина

Татьяна Вячеславовна

министр культуры Тульской области

 

07 февраля

Муратова

Людмила Игоревна

заместитель начальника инспекции - начальник контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции Тульской области

08 февраля

Шерин

Валерий Витальевич

заместитель председателя правительства Тульской области

09 февраля

Лаврухин

Григорий Викторович

заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской области

10 февраля

Шевченко

Элеонора Викторовна

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

13 февраля

Пантелеев

Михаил Юрьевич

министр имущественных и земельных отношений Тульской области

15 февраля

Камзолов

Александр Александрович

министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

16 февраля

Васин Дмитрий Анатольевич

председатель комитета Тульской области по тарифам

17 февраля

Аванесян

Ольга Александровна

министр здравоохранения Тульской области

 

20 февраля

 

Бирюлин

Алексей Алексеевич

 

начальник государственной жилищной инспекции Тульской области

21 февраля

Осташко

Оксана Александровна

министр образования Тульской области

 

22 февраля

Сорокин

Алексей Николаевич

заместитель министра - директор департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

27 февраля

Егоров

Сергей Николаевич

заместитель Губернатора Тульской области

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:01 0
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