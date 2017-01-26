Когда туляки смогут попасть на прием к чиновникам?
Публикуем график приема на февраль 2017 года.
График приема граждан в приемной правительства Тульской области на февраль 2017 года. Начало приёма в 10.00.
Предварительная запись по телефону: 8(4872)30-62-75
|
Дата приёма
|
Фамилия, имя, отчество
|
Должность
|
01 февраля
|
Лапаева
Татьяна Валентиновна
|
председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку
|
02 февраля
|
Семина
Татьяна Александровна
|
заместитель министра здравоохранения Тульской области
|
03 февраля
|
Семенов
Юрий Павлович
|
управляющий государственным учреждением – Тульским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации
|
06 февраля
|
Рыбкина
Татьяна Вячеславовна
|
министр культуры Тульской области
|
07 февраля
|
Муратова
Людмила Игоревна
|
заместитель начальника инспекции - начальник контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции Тульской области
|
08 февраля
|
Шерин
Валерий Витальевич
|
заместитель председателя правительства Тульской области
|
09 февраля
|
Лаврухин
Григорий Викторович
|
заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской области
|
10 февраля
|
Шевченко
Элеонора Викторовна
|
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
|
13 февраля
|
Пантелеев
Михаил Юрьевич
|
министр имущественных и земельных отношений Тульской области
|
15 февраля
|
Камзолов
Александр Александрович
|
министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
|
16 февраля
|
Васин Дмитрий Анатольевич
|
председатель комитета Тульской области по тарифам
|
17 февраля
|
Аванесян
Ольга Александровна
|
министр здравоохранения Тульской области
|
20 февраля
|
Бирюлин
Алексей Алексеевич
|
начальник государственной жилищной инспекции Тульской области
|
21 февраля
|
Осташко
Оксана Александровна
|
министр образования Тульской области
|
22 февраля
|
Сорокин
Алексей Николаевич
|
заместитель министра - директор департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
|
27 февраля
|
Егоров
Сергей Николаевич
|
заместитель Губернатора Тульской области