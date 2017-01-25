В Туле появится мемориальная доска почетному гражданину Юрию Воеводину

Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

В среду, 25 января, на заседании Тульской городской Думы депутаты приняли решение об установке мемориальной доски Юрию Николаевичу Воеводину.

Доску установят на здании по адресу ул. Вересаева, 16 с текстом следующего содержания:

–В этом доме жил Воеводин Юрий Николаевич, почетный гражданин города-героя Тулы, лауреат Государственной премии СССР, директор Тульского завода точного машиностроения.

С инициативой увековечить память Воеводина выступило АО «Тулаточмаш».

Юрий Николаевич Воеводин (1937-2011) родился в Туле. Окончил среднюю школу и Тульский механический институт.

С 1968 года работал на Тульском заводе точного машиностроения. В 1985 году был назначен директором завода, которым руководил до конца 1986 года. При его непосредственном участии было освоено производство новых моделей чулочно-носочных автоматов, развивалось жаккардовое производство. Закупалось новое импортное оборудование. Поставлены на серийный выпуск кругловязальные машины, одно- и двухцилиндровые чулочно-носочные автоматы с вышивным рисунком. Быстрыми темпами совершенствовалось военное производство. Поставлено на производство новое поколение гранатометов 6Г19 для «Аглень», 6Г22 для «Таволги», запущено в серийное производство малогабаритное пехотное оружие «Шмель» — мощноесредство усиления и поддержки мотопехоты. Поставлен на производство ряд новых войсковых тренажеров для операторов-наводчиков.

В 1986 году Ю. Н. Воеводин был избран председателем Тульского городского исполкома народных депутатов. С 1991 года работал директором Департамента по развитию промышленности администрации Тульской области, начальником Тульского территориального управления Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике.

За большой вклад в развитие инфраструктуры города Тулы, целенаправленную работу по повышению благосостояния туляков в 2006 году Воеводин Юрий Николаевич удостоен высокого звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».