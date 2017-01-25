Погода в Туле 25 января: сильный ветер и снег
В Туле на сегодня обещают похолодание, порывистый ветер и снегопады.
По данным сайта Метеоинфо 25 января в Туле облачно и ветрено: обещают северо-западный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Ночью прошел небольшой снег, днём также обещают снегопад - небольшой, местами умеренный. На дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью и днём примерно одинаковая от -11до -6 градусов - грядет похолодание.
Атмосферное давление составит 735-740 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
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