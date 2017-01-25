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Где в Туле 25 января не будет электричества

Где в Туле 25 января не будет электричества

АО «Тулгорэлектросети» предупреждает об отключении электричества из-за плановых работ.

Сотрудники АО «Тулгорэлектросети» 25 января 2017 года будут проводить плановые работы по перетяжке проводов, обрезке деревьев и замене вводов. В связи с этим в ряде домов будет отсутствовать электроснабжение с 9.00 до 16.00.

Начало ремонта

Окончание ремонта

Отключенные жилые дома

25.01.17 09:00

25.01.17 16:00

ул. 3-я Овражная, 20-32 (чётн.), 11-23 (нечётн.);  ул. Овражная, 14-36 (чётн.); ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.); ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечётн.)

25.01.17 09:00

25.01.17 16:00

ул. Железнодорожная, 26-31; ул. Герцена, 144, 201; пер. Кирпичный, 21-27 (нечётн.)

25.01.17 09:00

25.01.17 16:00

Мясново: ул. Планерная, 7-а, 7-б, 9-а, 12, 35; ул. В. Краснослободская, 31-61-б (нечётн.), 46-72 (чётн.); пр-зд Клинской, 35-43 (нечётн.), 30-42 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 7, 13, 13-а, 15-а

25.01.17 09:00

25.01.17 16:00

ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.); ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.); пер. Патрорнный; ул. Калинина, 139

25.01.17 09:00

25.01.17 16:00

ул. НовоГлухополянская, 10-а-17-а, 1-а, 1-б; ул. Ушинского, 1-а-27-б (нечётн.), 4-12 (Чётн.); Глушанский пр-зд, 8-24 (чётн.), 36-а, 38-а, 48-а, 52-а; пер. Глухополянский, 3-а, 3-б, 3

25.01.17 09:00

25.01.17 12:00

п. 2-й Западный: ул. Кольцова, 1-25 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тургенева, 1-12; ул. Крылова, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 48; ул. Грибоедова, 3-17 (нечётн.); ул. Маяковского, 1-20; ул. Некрасова, 12; ул. Гоголевская, 26

25.01.17 13:00

25.01.17 16:00

п. 2-й Западный: ул. Кольцова, 27-53-а (нечётн.), 28-36 (чётн.); ул. Тургенева, 41-54; ул. Пушкина, 9-17

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:45 +1
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