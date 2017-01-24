В Туле учителя ОБЖ наградили медалью Всероссийского добровольного пожарного общества

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Под руководством Натальи Гордиенко в Липецке на соревнованиях «Юный пожарный» летом прошлого года наши ребята вошли в тройку лидеров.

24 января в Центре образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсеньевича Рогожина Тулы состоялось награждение учителя основ безопасности жизнедеятельности. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

По итогам 2016 года памятной медалью Всероссийского добровольного пожарного общества награждена учитель ОБЖ Наталья Гордиенко.

Под ее руководством в Липецке на соревнованиях «Юный пожарный» летом прошлого года тульские ребята вошли в тройку лидеров.

Наш регион представляла команда «Юниспас» Центра образования из 10 учащихся, в том числе 2 девушки, возраст самого младшего 14 лет. Хочется отметить, что все тульские ребята имеют опыт ночевки и жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи на костре и умение плавать.

Представителями команды «Юниспас» является не только Наталья, но и начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской области подполковник внутренней службы Павел Быстров.

Полевой лагерь «Юный пожарный» проводился в целях практического обучения учащейся молодежи действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, получения ими навыков оказания помощи пострадавшим, популяризации деятельности спасательных и пожарных подразделений и подготовки для них качественного резервного состава, а также пропаганды среди учащихся здорового образа жизни. На протяжении трех дней команды-представители 17 регионов Центрального федерального округа боролись за звание лучшей «Дружины юных пожарных».

Напомним, по итогам соревнований Тула вошла в тройку призеров заняв третье место.