новости
новости
Регистрация
На 60 дней продлят запрет о продаже спиртосодержащей продукции

На 60 дней продлят запрет о продаже спиртосодержащей продукции

Роспотребнадзор внес предложение о продлении запрета о продаже спиртосодержащей продукции.

По данным ведомства, в новогодние праздники благодаря запрету снизилось число смертельных отравлений на 65% и на 33% общее их количество, что говорит о действенности меры.

При этом, запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального бизнеса.

Это отмечается в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Напомним, что запрет был введен 23 декабря сроком на месяц, теперь продлен еще на 60 дней. Предложение поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. По поручению правительства подготовлено постановление главного санитарного врача от 24 января о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции.

Автор: Елена Сычева, сегодня, в 13:09 +2
Другие статьи по темам
Событие
запрет продажи спиртосодержащей продукции
Люди
Дмитрий Медведев
Место
Роспотребнадзор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2016 году в Тульской области полицейские перекрыли 9 каналов поставки наркотиков в регион
В 2016 году в Тульской области полицейские перекрыли 9 каналов поставки наркотиков в регион
Тульский краеведческий музей приглашает на лекцию «Лесной великан»
Тульский краеведческий музей приглашает на лекцию «Лесной великан»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика