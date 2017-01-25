На 60 дней продлят запрет о продаже спиртосодержащей продукции

По данным ведомства, в новогодние праздники благодаря запрету снизилось число смертельных отравлений на 65% и на 33% общее их количество, что говорит о действенности меры.

При этом, запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального бизнеса.

Это отмечается в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Напомним, что запрет был введен 23 декабря сроком на месяц, теперь продлен еще на 60 дней. Предложение поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. По поручению правительства подготовлено постановление главного санитарного врача от 24 января о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции.