На 60 дней продлят запрет о продаже спиртосодержащей продукции
Роспотребнадзор внес предложение о продлении запрета о продаже спиртосодержащей продукции.
По данным ведомства, в новогодние праздники благодаря запрету снизилось число смертельных отравлений на 65% и на 33% общее их количество, что говорит о действенности меры.
При этом, запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального бизнеса.
Это отмечается в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Напомним, что запрет был введен 23 декабря сроком на месяц, теперь продлен еще на 60 дней. Предложение поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. По поручению правительства подготовлено постановление главного санитарного врача от 24 января о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции.
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