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Тульский краеведческий музей приглашает на лекцию «Лесной великан»

Тульский краеведческий музей приглашает на лекцию «Лесной великан»

Тулякам расскажут о самом крупном обитателе тульских лесов - лосе, о попытках его одомашнивания, а также о пользе и ценности целебного лосиного молока.

2017 год объявлен в России Годом экологии. Поэтому Тульский областной краеведческий музей приглашает на презентацию новой тематической лекции, посвященной самому крупному обитателю тульских лесов – лосю. Лекция начнется в 18.30.

В ходе мероприятия слушатели познакомятся с историей обитания лося на территории Тульской области.

Также они узнают об особенностях жизни в естественной среде, попытках одомашнивания животного в 1950-х годах XX века, а также о пользе и ценности лосиного молока – уникального целебного продукта. Кроме того, будет освещаться вопрос охраны и экологического значения лосей.

Автор – ведущий специалист естественно-исторического отдела музея Вадим Вадимович Поступальский.

Приглашаются посетителей старше 6 лет (6+)

Стоимость участия – 100 рублей за человека.

Место проведения: Тула, улицы Советская/Тургеневская, 68/8

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:33 +1
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