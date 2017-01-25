Тульский краеведческий музей приглашает на лекцию «Лесной великан»

Тулякам расскажут о самом крупном обитателе тульских лесов - лосе, о попытках его одомашнивания, а также о пользе и ценности целебного лосиного молока.

2017 год объявлен в России Годом экологии. Поэтому Тульский областной краеведческий музей приглашает на презентацию новой тематической лекции, посвященной самому крупному обитателю тульских лесов – лосю. Лекция начнется в 18.30.

В ходе мероприятия слушатели познакомятся с историей обитания лося на территории Тульской области.

Также они узнают об особенностях жизни в естественной среде, попытках одомашнивания животного в 1950-х годах XX века, а также о пользе и ценности лосиного молока – уникального целебного продукта. Кроме того, будет освещаться вопрос охраны и экологического значения лосей.

Автор – ведущий специалист естественно-исторического отдела музея Вадим Вадимович Поступальский.

Приглашаются посетителей старше 6 лет (6+)

Стоимость участия – 100 рублей за человека.

Место проведения: Тула, улицы Советская/Тургеневская, 68/8