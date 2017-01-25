Тульские предприниматели до июля перейдут на онлайн-кассу

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А регистрировать новые аппараты налоговая служба начнет уже с февраля 2017 года.

К 1 июля 2017 года все предприниматели за исключением тех, кто использует единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения, должны перейти на новую контрольно-кассовую технику, позволяющую передавать данные в ФНС России о продажах в режиме «онлайн». Для этого за февраль-июнь 2017 года им необходимо либо приобрести новую технику, либо модернизировать имеющуюся, оснастив ее специальным модулем для передачи данных.

А с 1 июля 2018 года обязанность применять ККТ наступит и для работающих по «вмененке» или по патентной системе.

Подробнее об этом вопросе в рамках пресс-конференции рассказала председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.

«Это нововведение позволит создать более честную конкурентную среду в розничной торговле и услуг за счет пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые обязательства, а также сократит число проверок предпринимателей налоговыми органами», - пояснила она.

Если предприниматель работает в местности, где качество интернет связи оставляет желать лучшего, то в этом случае он должен будет передавать данные о продажах в налоговую раз в год. Встроенный в кассовых технику специальный модуль позволит это сделать. Перечень населенных пунктов, где интернет-связь не позволяет в режиме онлайн передавать данные в налоговую, опубликован на сайте комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области.

Не приобретать современную ККТ смогут газетные киоски (если доля оборот агазет и журналов у них составляет не менее 50%), продавцы проездных документов, предприниматели, торгующие на розничных рынках, ярмарках и выставках, а также продающие молоко, масло и квас из автоцистерн, сезонные товары (бахчевые и овощи), ремонтирующие обувь, изготавливающие и герметизирующие металлическую галантерею и ключи или реализующие товары народного промысла.