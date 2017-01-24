Это связано с работами, которые будут выполнять специалисты АО «Тулагорводоканал».

Во вторник, 24 января, в Туле несколько автобусов изменят движение. Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

С 09.30 до 20.00 в связи с проведением АО «Тулагорводоканал» аварийных работ на магистральном водоводе Д-500 мм по ул. Каракозова на участке от ул. Кирова до ул. Степанова движение автобусов маршрутов № 12, 23 будет производиться по измененной схеме: