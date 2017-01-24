24 января в Туле несколько автобусов изменят движение
Это связано с работами, которые будут выполнять специалисты АО «Тулагорводоканал».
Во вторник, 24 января, в Туле несколько автобусов изменят движение. Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
С 09.30 до 20.00 в связи с проведением АО «Тулагорводоканал» аварийных работ на магистральном водоводе Д-500 мм по ул. Каракозова на участке от ул. Кирова до ул. Степанова движение автобусов маршрутов № 12, 23 будет производиться по измененной схеме:
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№
м-та
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Наименование маршрута
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Схема движения
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12
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Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская"
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ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Степанова - ул. Каракозова - Веневское шоссе
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23
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Областной диспансер - пос. Горелки
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пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Ложевая – ул. Степанова – ул. Каракозова - Веневское шоссе - ул. Карпова - Московское шоссе