В Туле пройдет акция «Я – донор!»
Организатором акции является молодёжный центр «Спектр».
26 января 2017 года с 08.00 до 12.00 в ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» по адресу Тула, улица. Ф. Энгельса, 56 состоится акция «Я – донор!». Организатором акции является молодёжный центр «Спектр».
Донорская кровь и ее компоненты – незаменимое средство лечения больных, находящихся в угрожающем для жизни состоянии. Приходите на акцию молодёжного центра «Спектр», и, возможно, именно вы спасете чью-то жизнь!
Напомним: донором крови и ее компонентов может стать любой гражданин старше 18 лет. При себе обязательно иметь паспорт.
Все возникающие вопросы вы можете задать в группе акции и в этом обсуждении или по телефонам организаторов:
- 8-920-767-82-13 (Яна Митрохина),
- 8-920-757-25-15 (Ольга Кошелева).
Как подготовиться к сдаче крови?
- Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло, шоколад и финики.
- Натощак сдавать кровь не нужно! Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов.
- За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.
- Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай.
- Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения.
- Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура.
- После 12.00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.
- Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи.
- Не планируйте сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта, на время особенно интенсивного периода работы и т. п.
- При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в том регионе, где сдается кровь (в настоящее время создается электронная система, которая позволит после 2012 года сдавать донорам кровь вне зависимости от места прописки).
Другие статьи по темам