В Туле пройдет акция «Я – донор!»

26 января 2017 года с 08.00 до 12.00 в ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» по адресу Тула, улица. Ф. Энгельса, 56 состоится акция «Я – донор!». Организатором акции является молодёжный центр «Спектр».

Донорская кровь и ее компоненты – незаменимое средство лечения больных, находящихся в угрожающем для жизни состоянии. Приходите на акцию молодёжного центра «Спектр», и, возможно, именно вы спасете чью-то жизнь!

Напомним: донором крови и ее компонентов может стать любой гражданин старше 18 лет. При себе обязательно иметь паспорт.

Все возникающие вопросы вы можете задать в группе акции и в этом обсуждении или по телефонам организаторов:

8-920-767-82-13 (Яна Митрохина),

8-920-757-25-15 (Ольга Кошелева).

Как подготовиться к сдаче крови?