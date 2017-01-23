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В Туле пройдет акция «Я – донор!»

В Туле пройдет акция «Я – донор!»

Организатором акции является молодёжный центр «Спектр».

26 января 2017 года с 08.00 до 12.00 в ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» по адресу Тула, улица. Ф. Энгельса, 56 состоится акция «Я – донор!». Организатором акции является молодёжный центр «Спектр».

Донорская кровь и ее компоненты – незаменимое средство лечения больных, находящихся в угрожающем для жизни состоянии. Приходите на акцию молодёжного центра «Спектр», и, возможно, именно вы спасете чью-то жизнь! 

Напомним: донором крови и ее компонентов может стать любой гражданин старше 18 лет. При себе обязательно иметь паспорт.

Все возникающие вопросы вы можете задать в группе акции и в этом обсуждении или по телефонам организаторов:

  • 8-920-767-82-13 (Яна Митрохина),
  • 8-920-757-25-15 (Ольга Кошелева). 
Как подготовиться к сдаче крови?
  1. Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло, шоколад и финики.
  2. Натощак сдавать кровь не нужно! Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов. 
  3. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. 
  4. Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай. 
  5. Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения. 
  6. Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. 
  7. После 12.00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам. 
  8. Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи. 
  9. Не планируйте сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта, на время особенно интенсивного периода работы и т. п. 
  10. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в том регионе, где сдается кровь (в настоящее время создается электронная система, которая позволит после 2012 года сдавать донорам кровь вне зависимости от места прописки). 
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:03 +1
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