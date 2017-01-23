Тульские боксеры завоевали путевки на первенство России

Фото Федерации бокса Тульской области.

Наши спортсмены успешно выступили на соревнованиях в Тамбове и Иваново.

Сборная Тульской области по боксу завоевала две золотые и две бронзовые медали на прошедшем в Иваново первенстве спортивного общества «Локомотив» среди юношей 2001-2002 годов рождения. Всего медали оспаривали более 60 спортсменов из 18 команд.

Победителями соревнований и обладателями путевок на первенство России стали узловчанин Андрей Чунихин (66 кг) и щёкинец Иван Онищенко (свыше 80 кг), а туляки Даниил Тарасов (60 кг) и Николай Ситников (80 кг) заняли третьи места.

Возглавлял тульскую делегацию Александр Жуков. Наших победителей и призеров подготовили тренеры Андрей Зайцев, Василий Стеблицов, Сергей Баранов, Александр Жуков, Евгений Ткаченко и Алексей Кузьмин. В судейской коллегии тульский регион представлял Михаил Шевяхов.



Также спортсмены из Тульской области успешно выступили на соревнованиях в Тамбове. В этом городе прошел XVIII Всероссийский турнир по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения на призы мастера спорта СССР, доктора педагогических наук Валерия Ледовских.

В соревнованиях участвовало около ста спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Тамбовской, Тульской, Рязанской, Пензенской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областей.

Представителям нашего региона удалось завоевать две бронзовые медали. Третьи места заняли узловчане Михаил Ракитин в категории до 50 килограммов и Антон Карпенко в весе до 57 килограммов. Тренируются боксеры под руководством Юрия Колоскова и Михаила Наумова.