новости
новости
Регистрация
В Туле на встречке «Ниссан» врезался в «Рено»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на встречке «Ниссан» врезался в «Рено»

В аварии пострадали трое мужчин.

В воскресенье, 22 января, в 18.55 в Туле на улице Новомосковской, возле дома №27 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «Ниссан», предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Рено Меган».

В аварии пострадали пассажиры «Рено»: два 39-летних и 38-летний мужчины. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
авариядтп
Место
Тула
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле построят полигон для плавления снега
В Туле построят полигон для плавления снега
Коммерческие перевозчики Тулы могут лишиться лицензии за несоблюдение расписания движения
Коммерческие перевозчики Тулы могут лишиться лицензии за несоблюдение расписания движения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика