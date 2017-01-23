В Туле на встречке «Ниссан» врезался в «Рено»

Фото УГИБДД по Тульской области.

В воскресенье, 22 января, в 18.55 в Туле на улице Новомосковской, возле дома №27 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «Ниссан», предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Рено Меган».

В аварии пострадали пассажиры «Рено»: два 39-летних и 38-летний мужчины. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.