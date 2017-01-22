В Суворове школьников вместо уроков заставляют чистить снег?

Фото kuvyka-school.narod.ru

Об этом сообщил местный житель, который заснял процесс уборки школьной территории на видео.

Суворовец Алексей Риттер выложил в сеть видеоролик, как пятиклассники убирают снег в школьном дворе.

На видео слышно, как автор ролика пообщался с ребятами.

Школьники сообщили, что расчистка снега для них — это и есть урок.

Видео о том, что происходит в суворовской школе №5, Алексей опубликовал в своем твиттере, адресовав его областным и местным властям, а также уполномоченному по правам ребенка в Тульской области.