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В Суворове школьников вместо уроков заставляют чистить снег?
Фото kuvyka-school.narod.ru

В Суворове школьников вместо уроков заставляют чистить снег?

Об этом сообщил местный житель, который заснял процесс уборки школьной территории на видео.

Суворовец Алексей Риттер выложил в сеть видеоролик, как пятиклассники убирают снег в школьном дворе.

На видео слышно, как автор ролика пообщался с ребятами.

Школьники сообщили, что расчистка снега для них — это и есть урок.

Видео о том, что происходит в суворовской школе №5, Алексей опубликовал в своем твиттере, адресовав его областным и местным властям, а также уполномоченному по правам ребенка в Тульской области.

сегодня, в 16:28 −4
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Событие
школьники убирают снег
Люди
Алексей Риттер
Место
Суворовшкола 5

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