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Жительница Тульской области нашла перчатку в батоне местного хлебокомбината
Фото из соцсети twitter.

Жительница Тульской области нашла перчатку в батоне местного хлебокомбината

Жительница города Дубны Тульской области опубликовала в твиттере фото батона, в котором запекли силиконовую перчатку.

Жительница города Дубны Тульской области поделилась в своем твиттере фотографиями очень необычной находки: в батоне от Узловского хлебокомбината обнаружилась силиконовая перчатка.

Комментаторы в твиттере сначала предположили, что в хлебе оказался контрацептив, но следующие фото развеяли их сомнения:

Впрочем, женщина отнеслась к происшедшему с юмором и не стала выяснять у изготовителей, как этот предмет оказался в хлебе.

сегодня, в 15:30 0
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