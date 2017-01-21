Жительница Тульской области нашла перчатку в батоне местного хлебокомбината

Фото из соцсети twitter.

Жительница города Дубны Тульской области опубликовала в твиттере фото батона, в котором запекли силиконовую перчатку.

Жительница города Дубны Тульской области поделилась в своем твиттере фотографиями очень необычной находки: в батоне от Узловского хлебокомбината обнаружилась силиконовая перчатка.

Комментаторы в твиттере сначала предположили, что в хлебе оказался контрацептив, но следующие фото развеяли их сомнения:

Впрочем, женщина отнеслась к происшедшему с юмором и не стала выяснять у изготовителей, как этот предмет оказался в хлебе.