новости
новости
Регистрация
В Киреевске при пожаре погиб мужчина

В Киреевске при пожаре погиб мужчина

В огне погиб 60-летний житель сгоревшего дома.

21 января 2017 года в 08.40 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома в деревне Смирновка Киреевского района. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-50, ПСЧ-54, ПСЧ-49 и ПСЧ-48.

Прибыв на место происшествия в 08.54, пожарные ликвидировали возгорание к 09.01.

В результате происшествия  в огне погиб 60-летний мужчина, проживавший в доме.

Кроме того, у дома обрушилась кровля на площади 36 кв.м, дом выгорел внутри. 

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 14:44 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКиреевский район
Прочее
пожарпогиб человек

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жительница Тульской области нашла перчатку в батоне местного хлебокомбината
Жительница Тульской области нашла перчатку в батоне местного хлебокомбината
Организаторов выставки, где выставлялся изможденный львенок, оштрафовали
Организаторов выставки, где выставлялся изможденный львенок, оштрафовали
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика