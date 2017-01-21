В Киреевске при пожаре погиб мужчина

21 января 2017 года в 08.40 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома в деревне Смирновка Киреевского района. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-50, ПСЧ-54, ПСЧ-49 и ПСЧ-48.

Прибыв на место происшествия в 08.54, пожарные ликвидировали возгорание к 09.01.

В результате происшествия в огне погиб 60-летний мужчина, проживавший в доме.

Кроме того, у дома обрушилась кровля на площади 36 кв.м, дом выгорел внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.