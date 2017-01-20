Прокуратура потребовала убрать снег и сосульки с крыш домов Киреевска

Работу ООО «Партнер» и ООО «УК Ваш дом» проверила Киреевская межрайонная прокуратура проверила требований законодательства о защите прав потребителей.

При обследовании многоквартирных жилых домов, установлено, что на карнизах имеются снежные навесы и ледяной слой в виде сосулек длинной до 1 метра, что представляет собой опасность для жильцов жилого дома и других граждан, ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного числа лиц.

Кроме того,на придомовой территории жилых домов имеются снежные завалы, колейность свыше 5 см, очистка придомовой территории указанных жилых домов, в том числе входов в подъезды, от снега наносного происхождения силами управляющей компании на момент проверки не произведена.

Данные факты свидетельствуют о нарушении требований п.п. п.п.3.6.15, 3.6.16, 4.6.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки 19 января на имя руководителей управляющих компаний межрайпрокурором внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся в стадии исполнения.

В тот же день в отношении директора ООО «Партнер» Глушенкова С.М., мастера ЖЭС ООО УК Ваш дом» Поляцкового А.И. межрайпрокурором возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Постановления направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Тульской области.

Реальное устранение выявленных нарушений закона находится на контроле в межрайпрокуратуре.