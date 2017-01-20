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В Новомосковске мужчина ограбил продавца торговой палатки

В Новомосковске мужчина ограбил продавца торговой палатки

Добычей злоумышленника стали 1500 рублей.

Полицейские в Новомосковске задержали подозреваемого в грабеже. Жертвой преступного посягательства стала продавец торговой палатки на улице Берёзовой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, злоумышленник воспользовался тем, что 29-летняя женщина приоткрыла входную дверь в павильон.

Мужчина вошел в помещение, избил продавца, а затем похитил 1500 рублей.

Полицейские установили личность преступника. Им оказался 25-летний безработный ранее судимый местный житель. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:55 0
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