В Новомосковске мужчина ограбил продавца торговой палатки

Полицейские в Новомосковске задержали подозреваемого в грабеже. Жертвой преступного посягательства стала продавец торговой палатки на улице Берёзовой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, злоумышленник воспользовался тем, что 29-летняя женщина приоткрыла входную дверь в павильон.

Мужчина вошел в помещение, избил продавца, а затем похитил 1500 рублей.

Полицейские установили личность преступника. Им оказался 25-летний безработный ранее судимый местный житель. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».