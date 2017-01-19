В Туле Роспотребнадзор 5 лет пытается закрыть магазин «Мобайл опт»

Нарушения прав покупателей – одна из самых частых причин для обращения туляков в региональный Роспотребнадзор.

Актуальные вопросы защиты прав потребителей Тульской области обсудили сегодня в правительстве региона в рамках первого в этом году заседания правительства.

Руководитель управления Александр Ломовцев. По его словам, потребителей интересует не только качество оказания услуг, но и качество приобретаемых товаров. В последнее время региональный Роспотребнадзор усиливает работу в этой части. Наиболее актуальными темами являются оборот на рынке пищевой продукции, товаров легкой промышленности, товаров для детей и др.

Александр Ломовцев озвучил примеры одиозного, беспринципного поведения продавцов и исполнителей услуг. Так, например, в течение пяти последних лет хозяйствующий субъект, осуществляющий комиссионную торговлю мобильными телефонами и компьютерной техникой под вывеской «Мобайл опт», систематически нарушающий законодательство, четырежды перерегистрировался в связи с вынесением судом решений о его ликвидации по заявлениям Управления.

Однако, как показали последующие проверки, действенных мер по устранению нарушений не последовало.

В настоящее время по тому же адресу под той же вывеской торгует новая организация, но поток обращений потребителей, попадающих в сети недобросовестных работников, не ослабевает.

Другой пример: ООО «Виват» осуществляет деятельность по ремонту автомобилей и продаже запасных частей для них. В течение года к Роспотребнадзор поступило более 40 обращений обманутых потребителей, которые предварительно оплатив товары и услуги, не получили ни того, ни другого. Контролирующим органом подано более 10 исков в защиту прав конкретных потребителей, даны заключения в судах.

Все иски судами удовлетворены, нарушения продолжаются. В настоящее время ведется судебное разбирательство, связанное с ликвидацией данного предприятия.