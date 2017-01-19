новости
новости
Регистрация
База для земельного налога за 2016 год в Тульской области не изменится

База для земельного налога за 2016 год в Тульской области не изменится

В основу налога ляжет кадастровая стоимость земельного участка, утвержденная в 2013 году

Об особенностях начисления и уплаты налога на землю сегодня в рамках пресс-конференции рассказал и.о. заместителя начальника Управления федеральной налоговой службы по Тульской области Александр Белишев.

Было отмечено, что земельный налог поступает в казну муниципалитета, где находится земельный участок. По итогам 2016 года в местные бюджеты от земельного налога поступило более 500 млн рублей, что на 70% больше чем в предыдущем периоде. Связано это с тем, что при исчислении в 2016 году физическим лицам земельного налога за 2015 год для целей налогообложения применялась кадастровая стоимость по оценке проведенной в 2013 году, размер которой в отдельных случаях превысил оценку, принятой в 2009 году. 

«При исчислении земельного налога в 2017 году за 2016 год налоговая база не изменится.

Однако уже в следующем 2018 году для целей налогообложения будет применяться новая кадастровая стоимость, утвержденная постановлением Правительства Тульской области в 2016 году, наиболее приближенная к текущим рыночным условиям», -

отметил Александр Белишев.


Как добавил министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев, в прошлом году на территории области проведены работы по определению кадастровой стоимости в отношении порядка 829 тыс. земельных участков в составе четырёх категорий земель. При этом, среднее увеличение кадастровой стоимости земель по сравнению с оценкой 2013 года составило 1,9%. Информацию о размере кадастровой стоимости можно получить в ближайшем МФЦ и на сайте Росреестра. Справка предоставляется бесплатно. 

«В случае выявления министерством имущественных и земельных отношений Тульской области, по обращению граждан и юридических лиц, ошибки при расчёте кадастровой стоимости, либо некорректного отнесения земельного участка к конкретной группе видов разрешённого использования в ходе оценки, осуществляется перерасчёт кадастровой стоимости земельного участка. В этом случае размер кадастровой стоимости будет изменён на дату проведения предыдущей кадастровой оценки», - отметил Михаил Пантелеев. 

Исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова сообщила, что в случае если налогоплательщик не согласен с кадастровой оценкой, существует процедура оспаривания через специальную комиссию в региональном Управлении Россреестра, либо через обращение в суд. 

В ходе пресс-конференции было отмечено, что в соответствии с положением Налогового кодекса некоторые категории граждан вправе уменьшить налоговую базу (кадастровую стоимость) на 10 000 руб. в отношении одного земельного участка в пределах одного муниципального образования. Это инвалиды I и II групп, инвалиды детства, ветераны и инвалиды боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Одновременно с этим, органы местного самоуправления наделены полномочиями устанавливать на своей территории дополнительные льготы.
Участники пресс-конференции также ответили на вопросы журналистов.

Справка 

Сумма земельного налога, подлежащая уплате, рассчитывается по формуле:

Налоговая база * ставка налога *доля* количество месяцев владения/12

С информацией о ставках и льготах, которые действуют в конкретном муниципальном образовании, налогоплательщики могут ознакомиться на официальном сайте ФНС России в разделе «Все сервисы», воспользовавшись сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». 

Кроме того, там же функционирует сервис по предварительному расчету земельного налога физлицами «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости». Для этого пользователю необходимо ввести кадастровый номер земельного участка. Остальные сведения, необходимые для расчета налога, заполняются автоматически по данным Росреестра.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:03 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
налогиземли

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле Роспотребнадзор 5 лет пытается закрыть магазин «Мобайл опт»
В Туле Роспотребнадзор 5 лет пытается закрыть магазин «Мобайл опт»
«Арсенал» приобрел аргентинского нападающего
«Арсенал» приобрел аргентинского нападающего
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика