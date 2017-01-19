База для земельного налога за 2016 год в Тульской области не изменится

Об особенностях начисления и уплаты налога на землю сегодня в рамках пресс-конференции рассказал и.о. заместителя начальника Управления федеральной налоговой службы по Тульской области Александр Белишев.

Было отмечено, что земельный налог поступает в казну муниципалитета, где находится земельный участок. По итогам 2016 года в местные бюджеты от земельного налога поступило более 500 млн рублей, что на 70% больше чем в предыдущем периоде. Связано это с тем, что при исчислении в 2016 году физическим лицам земельного налога за 2015 год для целей налогообложения применялась кадастровая стоимость по оценке проведенной в 2013 году, размер которой в отдельных случаях превысил оценку, принятой в 2009 году.

«При исчислении земельного налога в 2017 году за 2016 год налоговая база не изменится.

Однако уже в следующем 2018 году для целей налогообложения будет применяться новая кадастровая стоимость, утвержденная постановлением Правительства Тульской области в 2016 году, наиболее приближенная к текущим рыночным условиям», -

отметил Александр Белишев.



Как добавил министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев, в прошлом году на территории области проведены работы по определению кадастровой стоимости в отношении порядка 829 тыс. земельных участков в составе четырёх категорий земель. При этом, среднее увеличение кадастровой стоимости земель по сравнению с оценкой 2013 года составило 1,9%. Информацию о размере кадастровой стоимости можно получить в ближайшем МФЦ и на сайте Росреестра. Справка предоставляется бесплатно.

«В случае выявления министерством имущественных и земельных отношений Тульской области, по обращению граждан и юридических лиц, ошибки при расчёте кадастровой стоимости, либо некорректного отнесения земельного участка к конкретной группе видов разрешённого использования в ходе оценки, осуществляется перерасчёт кадастровой стоимости земельного участка. В этом случае размер кадастровой стоимости будет изменён на дату проведения предыдущей кадастровой оценки», - отметил Михаил Пантелеев.

Исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова сообщила, что в случае если налогоплательщик не согласен с кадастровой оценкой, существует процедура оспаривания через специальную комиссию в региональном Управлении Россреестра, либо через обращение в суд.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что в соответствии с положением Налогового кодекса некоторые категории граждан вправе уменьшить налоговую базу (кадастровую стоимость) на 10 000 руб. в отношении одного земельного участка в пределах одного муниципального образования. Это инвалиды I и II групп, инвалиды детства, ветераны и инвалиды боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Одновременно с этим, органы местного самоуправления наделены полномочиями устанавливать на своей территории дополнительные льготы.

Участники пресс-конференции также ответили на вопросы журналистов.



Справка

Сумма земельного налога, подлежащая уплате, рассчитывается по формуле:

Налоговая база * ставка налога *доля* количество месяцев владения/12

С информацией о ставках и льготах, которые действуют в конкретном муниципальном образовании, налогоплательщики могут ознакомиться на официальном сайте ФНС России в разделе «Все сервисы», воспользовавшись сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Кроме того, там же функционирует сервис по предварительному расчету земельного налога физлицами «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости». Для этого пользователю необходимо ввести кадастровый номер земельного участка. Остальные сведения, необходимые для расчета налога, заполняются автоматически по данным Росреестра.