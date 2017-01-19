Погода в Туле 20 января: облачно, небольшой снегопад

Сегодня в Туле будет облачно и сравнительно тепло, но с порывистым ветром.

20 января в Туле будет сравнительно тепло: днем от 0 до -5 градусов, ночью – от -5 до -10. Облачно, местами пройдет умеренный снег: по данным сайта Метеоинфо, до 2 мм.

Но гололедица продолжается, будьте осторожны на дорогах!

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 745-750 мм рт. ст.

Метеорологическая дальность видимости – 7000 м, во время осадков – 5000 м.