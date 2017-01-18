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Для участия в фестивале «Российская студенческая весна» приглашаются волонтеры

Для участия в фестивале «Российская студенческая весна» приглашаются волонтеры

Нужны помощники в возрасте от 15 лет.

В Туле с 15 по 19 мая пройдет XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В связи с этим объявляется набор волонтеров.

Записаться в ряды помощников можно с 15 января по 15 марта. Функциональные направления работы волонтеров:

  • «Служба транспорта и логистики»,
  • «Служба организации проживания»,
  • «Служба организации питания»,
  • «Служба по работе с участниками»,
  • «Служба по работе со зрителями»,
  • «Протокольно-наградная служба»,
  • «Рекламно-мандатная служба»,
  • «Концертно-административная служба»,
  • «Медицинская служба»,
  • «Пресс-центр»,
  • «Служба VIP-протокола».

Получить необходимую информацию о мероприятии и заполнить анкету волонтера можно на официальном сайте.

Возрастное ограничение для участия в волонтерской программе: 15+

По результатам собеседований в Туле будут отобраны 400 волонтеров для участия в фестивале.

Напомним, что юбилейный фестиваль стартует в оружейной столице 15 мая. В течение четырех дней более 3000 студентов представят свое творчество в номинациях: «Журналистика», «Региональные программы», «Оригинальный жанр», «Цирк», а также музыкальное, театральное и танцевальное направления.

Оценивать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри – народные артисты России, звезды эстрады и кино. Закрытие фестиваля состоится 19 мая в Государственном Кремлевском Дворце (Москва).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:28 0
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