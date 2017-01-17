новости
новости
Регистрация
Карта: Где тулякам окунуться на Крещение
Фото из архива Myslo.

Карта: Где тулякам окунуться на Крещение

ГУ МЧС России по Тульской области подготовило список организованных мест для желающих окунуться в иордань, а мы собрали их на одну карту.

Напомним, крещенские купания в проруби для туляков пройдут в ночь с 18 на 19 января на среднем пруду парка. Водосвятный молебен совершит настоятель храма в честь Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, протоиерей Геннадий (Антонов).

Для омовения будут доступны две проруби. Рядом организуют места для раздевания, раздачу каши и горячего чая.

С 20.00 рядом с прорубями будут дежурить городские спасатели, скорая помощь, МЧС и полиция.

Важно помнить, что купание в несанкционированных местах может быть опасно для жизни.

Места для купания

Купели и святые источники:

  •  Алексинский район, д. Колюпаново (св.источник)
  •  Алексинский район, с. Красное (св.источник)
  •  Алексинский район, д. Егнышовка (св.источник)
  •  Арсеньевский район, н.п.Даргомыжка (МО Астаповское) (купель)
  •  Белевский район, д. Жабынь (МО Правобережное) (св.источник)
  •  Богородицкий район, с. Папоротка (МО Бахметьевское) (купель)
  •  Воловский район, с. Никитское (МО Двориковское), р. Непрядва (купель)
  •  Веневский район, д. Свиридово (МО Центральное) (св.источник «12 ключей»)
  •  Дубенский район, с. Новое Павшино (МО Протасовское) (св.источник)
  •  Ефремовский район, с. Тюртень (св.источник)
  •  г. Ефремов, р. Красивая Меча (купель)
  •  Кимовский район, с. Себено (МО Епифанское) (купель)
  • Киреевский район, с. Дедилово (МО Дедиловское), св. источник «Воскресение Христово» (купель храма)
  •  Киреевский район, с. Пятницкое (МО Бородинское) (св.источник «Ильинский»)
  •  Куркинский район, с. Грибоедово (МО Михайловское) (св.источник «Прощеный колодец»)
  •  Куркинский район, с. Орловка (МО Михайловское) (св.источник «Барский колодец»)
  •  г. о. Новомосковск, с. Осаново (МО Гремячевское управление) (св.источник)
  •  Одоевский район, д Зиброво (МО Восточно-Одоевское) (купель)
  •  Суворовский район, с. Березово (МО Юго-Восточное), Свято-Никольский храм (купель)
  • Тепло-Огаревский район, д. Нарышкино (МО Нарышкинское) (св.источник)
  •  Узловский район, с. Федоровка (МО Шахтерское), св. источник «Три колодца»
  •  Узловский район, с Бутырки (МО Смородинское) (св.источник)
  •  Щекинский район, д. Косое (МО Ломинцевское) (купель)
  • Ясногорский район, д. Башино (МО Иваньковское), св. источник Казанской божьей матери
  •  Ясногорский район, с. Спицынское (МО Теляковское) (св.источник)
  •  Заокский район, с. Бехово (МО Страховское) (купель)
  •  Заокский район, п. Маяк (МО Малаховское) (купель)
  •  Заокский район, с. Савино (МО Малаховское) (купель)

Проруби:

  •  Дубенский район, п. Жигулевский, Рыбхоз «Воскресенский», прорубь на пруду № 1
  •  г. о. Донской, мкр. Руднев, зона отдыха «Голубая вода», прорубь на пруду
  • Кимовский район, с. Покровское (МО Новольвовское), прорубь
  • Киреевский район, с. Орловка (МО Дедиловское), р. Олень, прорубь
  • Новогуровский, ул. Спортивная, прорубь на пруду № 1
  •  Щекинский район, п. Первомайский, прорубь на пруду
  •  Щекинский район, г. Советск, прорубь
  •  Чернский район, п. Чернь, река Чернь, ПКиО, прорубь
  •  г. Тула, средний пруд ЦПКиО им. П. П. Белоусова, прорубь
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:25 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
картаместа для купанияКрещение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Косой Горе расчищают дороги от снега
На Косой Горе расчищают дороги от снега
Тульских школьников приглашают на межрегиональные олимпиады на базе Академии ФСБ России
Тульских школьников приглашают на межрегиональные олимпиады на базе Академии ФСБ России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика