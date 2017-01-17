Фото из архива Myslo.
Карта: Где тулякам окунуться на Крещение
ГУ МЧС России по Тульской области подготовило список организованных мест для желающих окунуться в иордань, а мы собрали их на одну карту.
Напомним, крещенские купания в проруби для туляков пройдут в ночь с 18 на 19 января на среднем пруду парка. Водосвятный молебен совершит настоятель храма в честь Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, протоиерей Геннадий (Антонов).
Для омовения будут доступны две проруби. Рядом организуют места для раздевания, раздачу каши и горячего чая.
С 20.00 рядом с прорубями будут дежурить городские спасатели, скорая помощь, МЧС и полиция.
Важно помнить, что купание в несанкционированных местах может быть опасно для жизни.
Места для купания
Купели и святые источники:
- Алексинский район, д. Колюпаново (св.источник)
- Алексинский район, с. Красное (св.источник)
- Алексинский район, д. Егнышовка (св.источник)
- Арсеньевский район, н.п.Даргомыжка (МО Астаповское) (купель)
- Белевский район, д. Жабынь (МО Правобережное) (св.источник)
- Богородицкий район, с. Папоротка (МО Бахметьевское) (купель)
- Воловский район, с. Никитское (МО Двориковское), р. Непрядва (купель)
- Веневский район, д. Свиридово (МО Центральное) (св.источник «12 ключей»)
- Дубенский район, с. Новое Павшино (МО Протасовское) (св.источник)
- Ефремовский район, с. Тюртень (св.источник)
- г. Ефремов, р. Красивая Меча (купель)
- Кимовский район, с. Себено (МО Епифанское) (купель)
- Киреевский район, с. Дедилово (МО Дедиловское), св. источник «Воскресение Христово» (купель храма)
- Киреевский район, с. Пятницкое (МО Бородинское) (св.источник «Ильинский»)
- Куркинский район, с. Грибоедово (МО Михайловское) (св.источник «Прощеный колодец»)
- Куркинский район, с. Орловка (МО Михайловское) (св.источник «Барский колодец»)
- г. о. Новомосковск, с. Осаново (МО Гремячевское управление) (св.источник)
- Одоевский район, д Зиброво (МО Восточно-Одоевское) (купель)
- Суворовский район, с. Березово (МО Юго-Восточное), Свято-Никольский храм (купель)
- Тепло-Огаревский район, д. Нарышкино (МО Нарышкинское) (св.источник)
- Узловский район, с. Федоровка (МО Шахтерское), св. источник «Три колодца»
- Узловский район, с Бутырки (МО Смородинское) (св.источник)
- Щекинский район, д. Косое (МО Ломинцевское) (купель)
- Ясногорский район, д. Башино (МО Иваньковское), св. источник Казанской божьей матери
- Ясногорский район, с. Спицынское (МО Теляковское) (св.источник)
- Заокский район, с. Бехово (МО Страховское) (купель)
- Заокский район, п. Маяк (МО Малаховское) (купель)
- Заокский район, с. Савино (МО Малаховское) (купель)
Проруби:
- Дубенский район, п. Жигулевский, Рыбхоз «Воскресенский», прорубь на пруду № 1
- г. о. Донской, мкр. Руднев, зона отдыха «Голубая вода», прорубь на пруду
- Кимовский район, с. Покровское (МО Новольвовское), прорубь
- Киреевский район, с. Орловка (МО Дедиловское), р. Олень, прорубь
- Новогуровский, ул. Спортивная, прорубь на пруду № 1
- Щекинский район, п. Первомайский, прорубь на пруду
- Щекинский район, г. Советск, прорубь
- Чернский район, п. Чернь, река Чернь, ПКиО, прорубь
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г. Тула, средний пруд ЦПКиО им.
П. П. Белоусова, прорубь
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