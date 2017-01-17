Карта: Где тулякам окунуться на Крещение

Фото из архива Myslo.

ГУ МЧС России по Тульской области подготовило список организованных мест для желающих окунуться в иордань, а мы собрали их на одну карту.

Напомним, крещенские купания в проруби для туляков пройдут в ночь с 18 на 19 января на среднем пруду парка. Водосвятный молебен совершит настоятель храма в честь Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, протоиерей Геннадий (Антонов).

Для омовения будут доступны две проруби. Рядом организуют места для раздевания, раздачу каши и горячего чая.

С 20.00 рядом с прорубями будут дежурить городские спасатели, скорая помощь, МЧС и полиция.

Важно помнить, что купание в несанкционированных местах может быть опасно для жизни.

Места для купания

Купели и святые источники:

Алексинский район, д. Колюпаново (св.источник)

Алексинский район, с. Красное (св.источник)

Алексинский район, д. Егнышовка (св.источник)

Арсеньевский район, н.п.Даргомыжка (МО Астаповское) (купель)

Белевский район, д. Жабынь (МО Правобережное) (св.источник)

Богородицкий район, с. Папоротка (МО Бахметьевское) (купель)

Воловский район, с. Никитское (МО Двориковское), р. Непрядва (купель)

Веневский район, д. Свиридово (МО Центральное) (св.источник «12 ключей»)

Дубенский район, с. Новое Павшино (МО Протасовское) (св.источник)

Ефремовский район, с. Тюртень (св.источник)

г. Ефремов, р. Красивая Меча (купель)

Кимовский район, с. Себено (МО Епифанское) (купель)

Киреевский район, с. Дедилово (МО Дедиловское), св. источник «Воскресение Христово» (купель храма)

Киреевский район, с. Пятницкое (МО Бородинское) (св.источник «Ильинский»)

Куркинский район, с. Грибоедово (МО Михайловское) (св.источник «Прощеный колодец»)

Куркинский район, с. Орловка (МО Михайловское) (св.источник «Барский колодец»)

г. о. Новомосковск, с. Осаново (МО Гремячевское управление) (св.источник)

Одоевский район, д Зиброво (МО Восточно-Одоевское) (купель)

Суворовский район, с. Березово (МО Юго-Восточное), Свято-Никольский храм (купель)

Тепло-Огаревский район, д. Нарышкино (МО Нарышкинское) (св.источник)

Узловский район, с. Федоровка (МО Шахтерское), св. источник «Три колодца»

Узловский район, с Бутырки (МО Смородинское) (св.источник)

Щекинский район, д. Косое (МО Ломинцевское) (купель)

Ясногорский район, д. Башино (МО Иваньковское), св. источник Казанской божьей матери

Ясногорский район, с. Спицынское (МО Теляковское) (св.источник)

Заокский район, с. Бехово (МО Страховское) (купель)

Заокский район, п. Маяк (МО Малаховское) (купель)

Заокский район, с. Савино (МО Малаховское) (купель)

Проруби: