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Погода на 19 января: небольшой снег и гололедица

Погода на 19 января: небольшой снег и гололедица

Сегодня туляков ждут переменная облачность, небольшой снегопад и легкий морозец.

По данным сайта Метеоинфо, 19 января в Туле будет легкий морозец: днем от -3 до -8 градусов, ночью - от -8 до -13. Переменная облачность, днём местами небольшой снег до 1 мм.

На дорогах по-прежнему гололедица, так что водителям не стоит снижать бдительность.

Ветер западный и юго-западный, скорость – 5-10 м/с. Атмосферное давление 750-755 мм ртутного столба, солнечная активность низкая, так что магнитных бурь не ожидается, что не может не радовать.

Всем хорошего дня!

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:00 +2
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