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Алексей Дюмин поздравил туляков с Крещением

Алексей Дюмин поздравил туляков с Крещением

Губернатор Тульской области поздравил жителей Тульской области с праздником и пожелал им крепкого здоровья, мира и благополучия.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей Тулы и Тульской области со светлым праздником Крещения Господня. В частности, в тексте поздравления говорится:

«Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Крещением Господним! Этот древний христианский праздник является символом очищения, возрождения и духовного обновления.

Веками он дарит людям надежду на лучшее, наполняет душу радостью и светом, побуждает делать благие дела. На Руси всегда было принято считать, что крещенская вода укрепляет здоровье, наполняет энергией и защищает человека от недугов.

Пусть в этот светлый праздник каждый из нас найдет место в своем сердце для доброты и любви к ближнему.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!»

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:20 +4
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