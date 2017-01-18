Алексей Дюмин поздравил туляков с Крещением

Губернатор Тульской области поздравил жителей Тульской области с праздником и пожелал им крепкого здоровья, мира и благополучия.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей Тулы и Тульской области со светлым праздником Крещения Господня. В частности, в тексте поздравления говорится:

«Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Крещением Господним! Этот древний христианский праздник является символом очищения, возрождения и духовного обновления.

Веками он дарит людям надежду на лучшее, наполняет душу радостью и светом, побуждает делать благие дела. На Руси всегда было принято считать, что крещенская вода укрепляет здоровье, наполняет энергией и защищает человека от недугов.

Пусть в этот светлый праздник каждый из нас найдет место в своем сердце для доброты и любви к ближнему.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!»