20 января в Туле несколько маршруток изменят движение
Это связано с работами по удалению аварийных деревьев.
20 января в Туле маршрутки №9 и 64 изменят движение. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
Связано это с проведением работ по удалению аварийных деревьев по ул. Токарева на участке от ул. Комсомольской до ул. Демидовской.
С 10.00 до 16.00 движение маршруток будет производиться по измененной схеме:
|
№
маршрута
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
9
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Комсомольская — Промышленный проезд — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова
|
64
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Комсомольская — Промышленный проезд — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса