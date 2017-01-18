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20 января в Туле несколько маршруток изменят движение

20 января в Туле несколько маршруток изменят движение

Это связано с работами по удалению аварийных деревьев.

20 января в Туле маршрутки №9 и 64 изменят движение. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Связано это с проведением работ по удалению аварийных деревьев по ул. Токарева на участке от ул. Комсомольской до ул. Демидовской.

С 10.00 до 16.00 движение маршруток будет производиться по измененной схеме:

 

маршрута

Наименование маршрута

Схема движения

9

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Комсомольская — Промышленный проезд — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова

64

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Комсомольская — Промышленный проезд — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 0
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