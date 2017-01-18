20 января в Туле несколько маршруток изменят движение

Это связано с работами по удалению аварийных деревьев.

20 января в Туле маршрутки №9 и 64 изменят движение. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Связано это с проведением работ по удалению аварийных деревьев по ул. Токарева на участке от ул. Комсомольской до ул. Демидовской.

С 10.00 до 16.00 движение маршруток будет производиться по измененной схеме: