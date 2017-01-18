новости
новости
Регистрация
Туляки стали хуже знать родную историю
Фото с тестирования по истории Отечества в 2016 году.

Туляки стали хуже знать родную историю

По итогам второго теста по истории Отечества в среднем жители нашей страны справились только с половиной вопросов.

Напомним, в конце ноября 2016 года уже в третий раз прошло историческое тестирование. На этот раз в нем приняли участие более 254 тысяч человек из всех регионов России и 20 зарубежных стран. 

Тест включал 40 вопросов, которые были подготовлены учеными из Московского государственного университета имени Ломоносова.

В среднем участники теста набирали 20 баллов из 40 возможных, а это на три ниже, чем в прошлогоднем тестировании.

Возраст участников при этом увеличился на год и составил в среднем 20 лет. Организаторы отмечают, что наибольшее затруднение вызвали вопросы, связанные с историей Древней Руси и культурой.

– Тестирование показало, что первостепенной задачей сегодня является просвещение населения России. Необходимо делать правдивое историческое знание более доступным и привлекательным для молодежи, создавать механизмы массового вовлечения граждан в тематические акции. Сейчас готовится проект «Каждый день горжусь Россией», и первые варианты акций мы готовы предложить в самое ближайшее время, – рассказала руководитель проекта, заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева.   

Напомним, тест по истории Отчества организовали Молодежный парламент при Государственной Думе и Российское военно-историческое общество.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:42 +2
Другие статьи по темам
Люди
Мария Воропаева
Место
Россия
Прочее
россияне не знают историиисторический тест

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

20 января в Туле несколько маршруток изменят движение
20 января в Туле несколько маршруток изменят движение
Осужденный во Франции Сергей Горбачёв вернулся в Россию
Осужденный во Франции Сергей Горбачёв вернулся в Россию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика