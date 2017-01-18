Туляки стали хуже знать родную историю

Фото с тестирования по истории Отечества в 2016 году.

По итогам второго теста по истории Отечества в среднем жители нашей страны справились только с половиной вопросов.

Напомним, в конце ноября 2016 года уже в третий раз прошло историческое тестирование. На этот раз в нем приняли участие более 254 тысяч человек из всех регионов России и 20 зарубежных стран.

Тест включал 40 вопросов, которые были подготовлены учеными из Московского государственного университета имени Ломоносова.

В среднем участники теста набирали 20 баллов из 40 возможных, а это на три ниже, чем в прошлогоднем тестировании.

Возраст участников при этом увеличился на год и составил в среднем 20 лет. Организаторы отмечают, что наибольшее затруднение вызвали вопросы, связанные с историей Древней Руси и культурой.

– Тестирование показало, что первостепенной задачей сегодня является просвещение населения России. Необходимо делать правдивое историческое знание более доступным и привлекательным для молодежи, создавать механизмы массового вовлечения граждан в тематические акции. Сейчас готовится проект «Каждый день горжусь Россией», и первые варианты акций мы готовы предложить в самое ближайшее время, – рассказала руководитель проекта, заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева.

Напомним, тест по истории Отчества организовали Молодежный парламент при Государственной Думе и Российское военно-историческое общество.