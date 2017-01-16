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Вечерний снегопад в Туле: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Вечерний снегопад в Туле: фоторепортаж

Вчера в Туле прошел сильный снег, и хотя сегодня огромные сугробы не радуют, это было красиво. Алексей Пирязев запечатлел для читателей портала, как это было.

Вчера, 15 января, Тулу накрыл сильный снегопад, который сегодня обернулся немалыми сложностями и для автомобилистов, и для пешеходов.

И ведь это не конец – по данным Гидрометцентра, на этой неделе нас еще ждут небольшой снег во вторник и снежные выходные.

Но, несмотря на принесенные проблемы, кружащиеся в воздухе снежные хлопья – это красиво. И наш фотокорреспондент Алексей Пирязев запечатлел их с неизменным талантом специально для портала.

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Снегопад 14 января, Фото: 1
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Снегопад 14 января, Фото: 26
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Снегопад 14 января, Фото: 28
Снегопад 14 января, Фото: 29
Снегопад 14 января, Фото: 30
Снегопад 14 января, Фото: 31
Снегопад 14 января, Фото: 32
Снегопад 14 января, Фото: 33
Снегопад 14 января, Фото: 34
Снегопад 14 января, Фото: 35
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Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:20 +9
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