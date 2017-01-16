Вечерний снегопад в Туле: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Вчера в Туле прошел сильный снег, и хотя сегодня огромные сугробы не радуют, это было красиво. Алексей Пирязев запечатлел для читателей портала, как это было.

Вчера, 15 января, Тулу накрыл сильный снегопад, который сегодня обернулся немалыми сложностями и для автомобилистов, и для пешеходов.

И ведь это не конец – по данным Гидрометцентра, на этой неделе нас еще ждут небольшой снег во вторник и снежные выходные.

Но, несмотря на принесенные проблемы, кружащиеся в воздухе снежные хлопья – это красиво. И наш фотокорреспондент Алексей Пирязев запечатлел их с неизменным талантом специально для портала.