Тульские десантники уничтожили пункт управления «противника» под Рязанью

Фото пресс-службы Минобороны РФ.

Для этого им пришлось преодолеть 250 км.

На территории нашего региона и Рязанской области начался основной этап показного двухстороннего ротного тактического учения с десантированием и боевой стрельбой с подразделениями Тульского парашютно-десантного полка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В учениях участвуют более 250 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения военной техники, в том числе самоходные артиллерийские орудия «Нона».

На первом этапе учения отрабатывались мероприятия по приведению подразделений в высшие степени боевой готовности в пункте постоянной дислокации и совершение марша комбинированным способом на полигон Дубровичи общей протяженностью более 250 км.

Также десантники обнаружили и уничтожили пункт управления условного противника в районе деревни Новики и совершили маневр во вновь назначенный район.

Во время совершения маневра десантники совершенствовали навыки преодоления зараженных участков местности, отразили несколько засад условного противника.

Кроме того, они обнаружили и уничтожили склады материально-технического обеспечения врага.

На завершающем этапе учения десантники выполнят боевые стрельбы из штатного оружия и военной техники в дневное и ночное время.