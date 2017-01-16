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Тульский иллюзионист Анатолий Кириченко отметил юбилей

Тульский иллюзионист Анатолий Кириченко отметил юбилей

14 января прошел праздник в честь 75-летия заслуженного артиста РСФСР и 50-летия его творческой деятельности.

Известный тульский иллюзионист, заслуженный артист РСФСР Анатолий Кириченко, недавно ставший одним из героев сюжета в рубрике «Знай наших!» на портале Myslo, отметил 75-летие и 50-летие творческой деятельности. Его большое юбилейное шоу «Король и звезды магии» прошло 14 января в Концертном зале Тульской областной филармонии. 

Известного артиста поздравила министр культуры Татьяна Рыбкина, которая зачитала приветственный адрес от первого заместителя губернатора Тульской области – председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова.

«Жизнь артиста, – отмечено в поздравлении, – яркий пример верности избранному делу. Неисчерпаемый творческий потенциал, высокая работоспособность и большой талант позволили добиться ему выдающихся успехов. Своим многолетним созидательным трудом, исключительным профессионализмом, трудолюбием и чувством юмора Анатолий Кириченко заслужил огромную любовь и уважение зрителей всех возрастов». 

Известные фокусники приняли участие в юбилейном концерте, каждый из которых продемонстрировал свой неповторимый, индивидуальный номер. 

О том, как живет династия Кириченко и как «творит волшебство», читайте в специальном материале Myslo.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:36 0
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