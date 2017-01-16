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В Туле откроется фотовыставка, посвящённая Году Экологии
«Алексин бор»

В Туле откроется фотовыставка, посвящённая Году Экологии

На фото представлены памятники природы Тульской области, представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу.

18 января 2017 года в 16.00 часов в Выставочном зале по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 16 состоится открытие фотовыставки, посвящённой Году экологии и особо охраняемых природных территорий.

Экспозиция подготовлена министерством природных ресурсов и экологии Тульской области по итогам конкурса «Энтузиазм фотографов — охране природы», проходившего при поддержке интернет-портала Фото-Тула в течение 2016 года. Накануне Нового года в Колонном зале Дома дворянского собрания состоялось награждение финалистов конкурса и презентация фотовыставки.

Цель мероприятия — привлечь внимание к вопросам сохранения природного наследия и популяризации особо охраняемых природных территорий Тульской области.

На фото представлены памятники природы Тульской области, представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу.

Приглашаются все желающие на открытие выставки! Вход свободный.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 22:29 0
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открытие фотовыставки
Место
ТулаВыставочный зал

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