В Туле откроется фотовыставка, посвящённая Году Экологии

«Алексин бор»

На фото представлены памятники природы Тульской области, представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу.

18 января 2017 года в 16.00 часов в Выставочном зале по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 16 состоится открытие фотовыставки, посвящённой Году экологии и особо охраняемых природных территорий.

Экспозиция подготовлена министерством природных ресурсов и экологии Тульской области по итогам конкурса «Энтузиазм фотографов — охране природы», проходившего при поддержке интернет-портала Фото-Тула в течение 2016 года. Накануне Нового года в Колонном зале Дома дворянского собрания состоялось награждение финалистов конкурса и презентация фотовыставки.

Цель мероприятия — привлечь внимание к вопросам сохранения природного наследия и популяризации особо охраняемых природных территорий Тульской области.

На фото представлены памятники природы Тульской области, представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу.

Приглашаются все желающие на открытие выставки! Вход свободный.