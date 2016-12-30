Выбраны лучшие фото тульских заповедников

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

В Колонном зале Дома дворянского собрания подведены итоги конкурса «Энтузиазм фотографов – охране природы». Торжественная новогодняя обстановка мероприятия сопровождалась выступлением ансамбля скрипачей Тульской областной филармонии, а также экспозицией из двенадцати первых фотографий выставки, которая начнет свою работу 18 января 2017 года в Туле и, затем, в других городах области.

Напомним, что проект, посвященный подготовке к встрече объявленного Указами Президента Российской Федерации Года экологии и особо охраняемых природных территорий, стартовал при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Тульской области почти год назад, 22 января 2016 года. Фотографии принимались на конкурс на Интернет-портале.

Цель конкурса – привлечь внимание к вопросам сохранения природного наследия и популяризации особо охраняемых природных территорий Тульской области.

Фотографы с солидным стажем и начинающие любители представили более 1000 фотографий, посетив 40 из 51 памятника природы регионального значения Тульской области.

Среди них наибольшее внимание оказалось уделено охраняемым территориям Ефремовского района, Тульскому Красивомечью, где расположено семь известных памятников природы: «Конь-камень», «Красная гора», утес «Ишутинская гора», степное урочище у села Козье, лесные урочища «Шилова гора», «Солдатское», утес «Галочник», «Каменная дорога».

В разные времена года здесь побыли 11 из 32 фотографов, прошедших в финал. Это Елизавета Балабан, Борис Борт, Николай Будин, Наталия Вялкова, Олег Есиков, Анатолий Зверев, Андрей Колобов, Валерий Маглена, Александр Чувилин, Михаил Ширшов, Игорь Щербаков.



Утес «Ишутинская гора»

Природа Оки, её берега и просторы издавна любимы художниками. Всего шесть памятников природы связаны с Окой. Но зато какие! Их названия говорят сами за себя: «Алексин бор», «Зелена зона дома отдыха «Велегож», Источник святой блаженной старицы Евфросинии Колюпановской, «Лихвинский разрез», «Восьменский бор».

Девять фотографов представили свои творческие работы и видение природных объектов, в их числе: Юрий Амелин, Борис Борт, Наталия Вялкова, Геннадий Грязнов, Александр Куликов, Вера Полуляк, Иван Потапов, Галина Тенцер, Вячеслав Швецов.

«Алексин бор»

На третьем месте по популярности посещения – территория в районе музея-заповедник а «Куликово поле», где находится 15 памятников природы ботанического, геологического, ландшафтного и комплексного характера. Кроме того, в рамках конкурса здесь снято наибольшее число видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Тульской области.

В съемках природных достопримечатель ностей Куликова поля принимали участие Михаил Агеев, Борис Борт, Олег Есиков, Галина Тенцер, Александр Чувилин, Игорь Щербаков.



Лихвинский разрез

Прекрасны фотографии тульских парков в исполнении Алексея Горохова, Николая Будина, Георгия Сидорова и Елены Сергеевой. Успешны работы начинающих фотолюбителей – Татьяны Маркиной и Михаила Веревченко, запечатлевших геологические памятники природы и редкие виды растений из Красной книги.

Итоги конкурса подводила Конкурсная комиссия под председательство м министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова.

Комиссией был проведен отбор 200 фотографий для составления экспозиции, посвященной Году экологии и особо охраняемых природных территорий, а также определены победители, лауреаты и дипломанты по итогам совокупной оценки участия в конкурсе, а именно:

проявленного при проведении конкурса энтузиазма (учитывалось число посещенных ООПТ и сфотографированн ых видов ККТО);

ых видов ККТО); количества работ (учитывалось общее количество работ, прошедших предварительный отбор, количество, отобранных для экспозиции);

фотографического мастерства.

На заключительном этапе подведения итогов конкурса на портале правительства Тульской области в течение недели с 15 по 23 декабря проводилось голосование за наиболее понравившиеся фотографии памятников природы по временам годам, в котором приняли участие 140 человек. Так были определены имена ещё четырёх номинантов:

Победитель в номинации зрительских симпатий «Лучшее фото в зимней серии съемок особо охраняемых природных территорий – памятников природы Тульской области» – Геннадий Грязнов ;

; Победитель в номинации зрительских симпатий «Лучшее фото в весенней серии съемок особо охраняемых природных территорий – памятников природы Тульской области» – Борис Борт ;

; Победитель в номинации зрительских симпатий «Лучшее фото в летней серии съемок особо охраняемых природных территорий – памятников природы Тульской области» – Валерий Маглена ;

; Победитель в номинации зрительских симпатий «Лучшее фото в осенней серии съемок особо охраняемых природных территорий – памятников природы Тульской области» – Елизавета Балабан.

Дипломантами конкурса «Энтузиазм фотографов – охране природы» объявлены Юрий Амелин, Елизавета Балабан, Наталия Воробьева, Михаил Веревченко, Наталия Вялкова, Ирина Грачева, Анатолий Зверев, Светлана Кондрашова, Куликов Александр, Сергей Медведев, Вера Полуляк, Иван Потапов, Елена Сергеева, Георгий Сидоров, Галина Тенцер, Вячеслав Швецов, Михаил Ширшов.

Лауреаты конкурса «Энтузиазм фотографов – охране природы» - Елизавета Балабан, Борис Борт, Николай Будин, Геннадий Грязнов, Андрей Колобов, Валерий Маглена, Олег Есиков.

Победители конкурса:

Михаил Агеев, Алексей Горохов, Татьяна Маркина – 3 место;

Александр Чувилин – 2 место;

Игорь Щербаков – 1 место.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов также вручил специальные дипломы Борису Борту – за идею, проведение и активное участие в конкурсе «Энтузиазм фотографов – охране природы» и Льву Киселеву – за организацию и проведение конкурса «Энтузиазм фотографов – охране природы». Поздравляя всех с наступающим новым годом, министр сообщил о планах проведения большого числа мероприятий, посвященных Году экологии, среди которых продолжение фотоконкурса «Энтузиазм фотографов – охране природы».