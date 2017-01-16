новости
новости
Регистрация
Тульская область вошла в Дельфийский рейтинг регионов России

Тульская область вошла в Дельфийский рейтинг регионов России

Юбилейные Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры России состоялись в апреле в Тюменской области.

Дельфийский рейтинг субъектов РФ составлен на основе официального командного первенства Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России 2016 года, а также исходя из участия представителей субъекта Российской Федерации в составе Национальной Дельфийской сборной России на Одиннадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, посвященных 25-летию Содружества Независимых Государств.

Тульская область вошла в Дельфийский рейтинг регионов страны, разделив с Республикой Мордовия, 12 место.

Напомним, с 22 по 27 апреля 2016 года в Тюменской области состоялись юбилейные Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры России. В соревновательной части Игр приняли участие 1806 человек из 68 субъектов Российской Федерации;

Состязательная программа юбилейных Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России, в которой приняли участие молодые деятели искусств в возрасте от 10 до 25 лет, состояла из 29 номинаций классического, народного и современного искусства: фортепиано, скрипка, театр, художественное чтение, изобразительное искусство, балалайка, домра, баян/аккордеон, классическая гитара, саксофон, флейта, академическое пение, сольное народное пение, ансамблевое народное пение, эстрадное пение, классический танец, народный танец, современный танец, джаз, тележурналистика, фотография, ди-джей, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, дизайн одежды, искусство воспитания, народные художественные ремесла и промыслы, цирк, народные инструменты.

По итогам игр в номинации «Домра» два призовых места заняли наши земляки. 2 место у Артёма Лазарева, а 3 место — у Святослава Кайзера. В номинации «Флейта» представительница Тульской области Ольга Семенихина заняла 1 место.

Специальным дипломом «За призвание» в номинации «Искусство воспитания» награждена педагог Мария Агеева.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 22:22 0
Другие статьи по темам
Событие
дельфийские игры
Место
Тюменская область
Прочее
дельфийский рейтингТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле откроется фотовыставка, посвящённая Году Экологии
В Туле откроется фотовыставка, посвящённая Году Экологии
В Щёкино состоялось первенство по рукопашному бою «Русь Православная»
В Щёкино состоялось первенство по рукопашному бою «Русь Православная»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика