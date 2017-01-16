Тульская область вошла в Дельфийский рейтинг регионов России

Дельфийский рейтинг субъектов РФ составлен на основе официального командного первенства Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России 2016 года, а также исходя из участия представителей субъекта Российской Федерации в составе Национальной Дельфийской сборной России на Одиннадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, посвященных 25-летию Содружества Независимых Государств.

Тульская область вошла в Дельфийский рейтинг регионов страны, разделив с Республикой Мордовия, 12 место.

Напомним, с 22 по 27 апреля 2016 года в Тюменской области состоялись юбилейные Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры России. В соревновательной части Игр приняли участие 1806 человек из 68 субъектов Российской Федерации;

Состязательная программа юбилейных Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России, в которой приняли участие молодые деятели искусств в возрасте от 10 до 25 лет, состояла из 29 номинаций классического, народного и современного искусства: фортепиано, скрипка, театр, художественное чтение, изобразительное искусство, балалайка, домра, баян/аккордеон, классическая гитара, саксофон, флейта, академическое пение, сольное народное пение, ансамблевое народное пение, эстрадное пение, классический танец, народный танец, современный танец, джаз, тележурналистика, фотография, ди-джей, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, дизайн одежды, искусство воспитания, народные художественные ремесла и промыслы, цирк, народные инструменты.

По итогам игр в номинации «Домра» два призовых места заняли наши земляки. 2 место у Артёма Лазарева, а 3 место — у Святослава Кайзера. В номинации «Флейта» представительница Тульской области Ольга Семенихина заняла 1 место.

Специальным дипломом «За призвание» в номинации «Искусство воспитания» награждена педагог Мария Агеева.