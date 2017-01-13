В Тульской области более 6000 человек за неделю заболели гриппом и ОРВИ

По данным статистики Роспотребнадзора, в Тульской области за период Новогодних каникул ( 2-8 января) 6413 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Это показатель — 42,6 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 22%. Заболеваемость ниже эпидемического порога во всех возрастных группах.

В областном центре зарегистрирован 3531 случай заболеваний, что ниже эпидпорога на 3%. В разрезе отдельных возрастных групп сохраняется превышение эпидемического порога среди взрослых на 22%, в остальных возрастных группах заболеваемость ниже порога.

По отдельным муниципальным образованиям на прошедшей неделе эпидпорог превышен в Алексинском, Веневском. Воловском. Дубенском, Заокском, Каменском, Куркинском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах и Донском.

В диагностических лабораториях государственных учреждений здравоохранения на грипп и ОРВИ обследовано 25 больных, наличие вирусов гриппа A (H3N2) подтверждено у 9 человек (82%), вируса гриппа В — у 1 заболевшего.

Управления Роспотребнадзора по Тульской области напоминает:

Грипп – это серьезное системное заболевание, при котором в случае несвоевременно начатого лечения часто возникают осложнения, как со стороны легочной системы (бронхит, пневмония), так и со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем (менингит, энцефалит, невралгии, миокардит и др.).

При появлении первых клинических проявлений заболевания своевременно обращайтесь за медпомощью, не откладывайте свой визит к врачу. Основные клинические проявления острых респираторных вирусных инфекций и меры профилактики, которые необходимо соблюдать, изложены в памятке: