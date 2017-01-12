Где в Туле 13 января не будет света

13 января ряд домов в Туле останется без света. Это связано с тем, что специалисты АО «Тульские городские электрические сети» будут проводить ремонтные работы.

С 9.00 и до окончания работ от электроснабжения будут отключены объекты по следующим адресам:

1-й пр-зд Металлургов, 1, 3,

ул. Приупская, 8а,

ул. 1-я Гостеевская, 11,

ул. Салтыкова-Щедрина, 11−19 (нечетн.), 14−26 (четн.),

ул. Ак. Павлова, 115−139 (нечетн.), 128−142 (четн.),

ул. Станиславского, 62−92 (четн.), 85−95 (нечетн.),

ул. С. Стальского, 21−25 (нечетн.), 34−38 (четн.),

ул. Лескова, 13−23а (нечетн.), 2−6 (четн.),

ул. Котовского, 22,

ул. С. Лазо, 14,

п. Мясново,

ул. Моторная, 48−62 (четн.),

4-й пр-зд, 1а-1е, 2а-2д, 1−13б (нечетн.), 2−20а (четн.),

ул. Кабакова, 32 В, 35, 36,

2-й пр-зд, 2х,

ул. Кирова, 140−156 (четн.), 115−131 (нечетн.),

ул. Декабристов, 41а-75 (нечетн.), 54−108 (четн.),

ул. Марата, 154,

ул. Патронная, 31−69 (нечетн.), 32−64 (четн.),

п. н. Октябрьский, 33, 47−102,

ул. Щедрина, 2, 4.

В связи с проведением планового ремонта с 10.00 и до окончания работ от электроснабжения будут отключены объекты по следующим адресам: