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Где в Туле 13 января не будет света

Где в Туле 13 января не будет света

Это связано с плановыми ремонтными работами.

13 января ряд домов в Туле останется без света. Это связано с тем, что специалисты АО «Тульские городские электрические сети» будут проводить ремонтные работы.

С 9.00 и до окончания работ от электроснабжения будут отключены объекты по следующим адресам:

  • 1-й пр-зд Металлургов, 1, 3,
  • ул. Приупская, 8а,
  • ул. 1-я Гостеевская, 11,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 11−19 (нечетн.), 14−26 (четн.),
  • ул. Ак. Павлова, 115−139 (нечетн.), 128−142 (четн.),
  • ул. Станиславского, 62−92 (четн.), 85−95 (нечетн.),
  • ул. С. Стальского, 21−25 (нечетн.), 34−38 (четн.),
  • ул. Лескова, 13−23а (нечетн.), 2−6 (четн.),
  • ул. Котовского, 22,
  • ул. С. Лазо, 14,
  • п. Мясново,
  • ул. Моторная, 48−62 (четн.),
  • 4-й пр-зд, 1а-1е, 2а-2д, 1−13б (нечетн.), 2−20а (четн.),
  • ул. Кабакова, 32 В, 35, 36,
  • 2-й пр-зд, 2х,
  • ул. Кирова, 140−156 (четн.), 115−131 (нечетн.),
  • ул. Декабристов, 41а-75 (нечетн.), 54−108 (четн.),
  • ул. Марата, 154,
  • ул. Патронная, 31−69 (нечетн.), 32−64 (четн.),
  • п. н. Октябрьский, 33, 47−102,
  • ул. Щедрина, 2, 4.

В связи с проведением планового ремонта с 10.00 и до окончания работ от электроснабжения будут отключены объекты по следующим адресам:

  • 10-й пр-зд, 80−102 (четн.), 92−115 (нечетн.),
  • 12-й пр-зд, 45−59, 47а-56а,
  • 22-й пр-зд, 4−26 (четн.), 3−23 (нечетн.),
  • 23-й пр-зд, 3−24,
  • 24-й пр-зд, 1−21 (нечетн.), 2−24 (четн.),
  • 25-й пр-зд, 2а, 2 В, 1−15 (нечетн.), 10, 12,
  • 27-й пр-зд, 57−71,
  • 28-й пр-зд, 43, 47, 49, 51, 56−72 (четн.),
  • 29-й пр-зд, 1а, 1 В, 1 г, 2а-2ж, 1−6,
  • ул. Речная, 72−90 (четн.), 69, 73−85 (нечетн.).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:48 −1
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