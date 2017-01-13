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Пятница, 13-е – это же просто праздник!

Пятница, 13-е – это же просто праздник!

Для тех, кто верит в мистическую силу примет, мы подготовили праздничный пятничный тест.

Сегодня, 13 января, пятница — замечательный во всех смыслах день. Во-первых, это первая рабочая пятница нового года. Как говорится, с тяпницей вас!

Во-вторых, это канун Нового года по-русски. Отличный повод повторить встречу НГ, загадать желания и вообще провести время с пользой для духа и тела.

В-третьих, это еще и День российской печати (нас можно поздравить с профпраздником).

А еще вчера было полнолуние…

Короче, мы тут тестик приготовили — про пятницу, 13-е. Вот вам.

Пройти тест

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 13:13 +11
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