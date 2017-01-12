Зачем Новомосковский «Азот» зажигает факелы?

Фото автора видео Сергея Медведева

Сегодня в «Ютубе» появилось видео, на котором очевидец запечатлел горящие факелы на ОАО НАК «Азот». Карина завораживает: вечерние огни, подсвечивающие плотные клубы дыма, и высоченные факелы, из которых вырываются огромные языки пламени.

За разъяснениями Myslo обратился в пресс-службу предприятия.

«Видимо, автор видео – не из Новомосковска. Местные жители давно привыкли и не удивляются, – рассказал специалист отдела по связям с общественностью Антон Чекалин. – Горящие 2-3 факела на территории завода появляются несколько раз в месяц аж с 1963 года. Таким образом мы избавляемся от неизрасходованного при производстве аммиака газа. У нас нет резервуаров и подземных хранилищ для газа, поэтому при переизбытке газа или остановке цеха на ремонт мы включаем факелы и сжигаем газ».