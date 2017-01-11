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В Туле откроется сельскохозяйственная ярмарка

В Туле откроется сельскохозяйственная ярмарка

Она расположится на Хлебной площади.

14 и 15 января 2017 года в Туле на территории Центрального рынка, по адресу Хлебная площадь, 8 (вход с улицы Пирогова), начинает работу ярмарка региональной сельскохозяйственной продукции.

На ярмарке будут представлены молочная продукция, овощи, фрукты, мясо птицы, свинина, мед, продукция мясоперерабатывающей и хлебопекарной промышленности.

Часы работы ярмарки — с 9.00 до 16.00.

сегодня, в 14:23 +1
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Место
ТулаХлебная площадь

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