В Туле откроется сельскохозяйственная ярмарка
Она расположится на Хлебной площади.
14 и 15 января 2017 года в Туле на территории Центрального рынка, по адресу Хлебная площадь, 8 (вход с улицы Пирогова), начинает работу ярмарка региональной сельскохозяйственной продукции.
На ярмарке будут представлены молочная продукция, овощи, фрукты, мясо птицы, свинина, мед, продукция мясоперерабатывающей и хлебопекарной промышленности.
Часы работы ярмарки — с 9.00 до 16.00.
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