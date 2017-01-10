В отношении туляка, устроившего пожар и поножовщину на улице Демидовской, возбуждено два уголовных дела

Фото Дмитрия Дзюбина.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении 36-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Напомним, что 9 января в Туле на улице Демидовской на семейный скандал, который происходил в одной из квартир, приехали полицейские.

По версии следствия, мужчина после ссоры со своей сожительницей поджег квартиру. Услышавшая происходящее 28-летняя соседка открыла дверь своей квартиры. Злоумышленник зашел в ее жилище и напал на женщину с ножом, нанеся ей не менее трех ударов по различным частям тела. Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца, так как потерпевшая смогла оказать сопротивление и сообщить о случившемся прибывшим на место происшествия полицейским.

Старший участковый уполномоченный попытался пресечь действия злоумышленника. Но последний стал удерживать двухлетнего сына потерпевшей, угрожая малышу ножом.

Воспользовавшись удобным моментом, полицейскому удалось освободить ребенка, после чего подозреваемый стал угрожать ножом участковому. Сотруднику полиции пришлось выстрелить по ногам подозреваемому, чтобы утихомирить его. После этого мужчина был задержан.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

После оказания подозреваемому необходимой медицинской помощи будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. В рамках расследования также будет дана оценка иным противоправным действиям подозреваемого, в том числе совершенным в отношении ребенка. Расследование продолжается.