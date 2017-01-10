В 2017 году тульское министерство информатизации сделает упор на социальные сервисы

Об этом рассказали на пресс-конференции.

Итоги работы в 2016 году министерства информатизации, связи и вопросов открытого управления Тульской области 10 января подвел руководитель ведомства Ярослав Раков.

Он рассказал, что в 2016 году управлением было реализовано 18 проектов. Один из них — электронное образование. 1246 организаций внесено в указанную систему, с которой работают 24575 сотрудников учреждений. Также в ней зарегистрировано 450 тысяч человек — школьников и их родителей.

За отчетный период было подано почти 17 тысяч заявлений в детские сады и около 16 тысяч — о приеме в школу. Около 2 млн человек воспользовались сервисом «Электронный дневник».

С помощью портала «Госуслуги71» была оказана 231 тысяча услуг (для сравнения: в 2015-м — 79 тысяч). На данный момент на портале доступно 163 услуги. В 2016 году появилось 16 новых услуг. Более 500 тысяч туляков зарегистрировано на портале.

С 1 января 2017 года кроме 50% скидки на штрафы ГИБДД появилась скидка в 30% на госпошлины.

В Тульской области работают 34 отделения МФЦ, также организовано 110 удаленных рабочих мест. За 2016 год было оказано 2,6 млн услуг. При этом самые популярные услуги — услуги Росреестра, Кадастровой палаты и услуги, связанные с миграционным законодательством. Сейчас в МФЦ доступно 218 услуг. В 2017 году их количество будет увеличено.

С помощью «Доктор71» туляки в 2016 году записались к врачу 1 487 370 раз.

– Граждане понимают, что лучше записаться и прийти на прием, чем тратить свое время в очереди, – отметил Ярослав Раков.

В 2016 году были проложены оптоволоконные кабели и организован широкополосный доступ в интернет в 255 учреждениях, расположенных в 135 населенных пунктах.

В 101 населенном пункте общей численностью 35 191 человек были установлены всепогодные точки доступа Wi-Fi.

В 2017 году основной упор будет сделан на социальные сервисы. «Доктор71» преобразится, станет более удобным.

В МФЦ отдельных населенных пунктов станут доступны такие услуги, как выдача паспортов и замена водительских удостоверений. Пока речь идет только о крупных — Туле, Новомосковске и Алексине.