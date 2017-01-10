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Сотрудники ГИБДД напомнили юным тулякам о необходимости соблюдения ПДД
Фото отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники ГИБДД напомнили юным тулякам о необходимости соблюдения ПДД

С 15 декабря в Тульской области проводится мероприятие «Внимание - дети!». Возле главной ёлки города ребята и их родители получили буклеты и подарки.

Взрослые и маленьки туляки получили буклеты «Внимание каникулы!», «Родитель-главный в жизни учитель!» и памятные подарки от Госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД так же напомнили детям и их родителям об опасностях на дороге, которые могут подстерегать даже в ходе обычной прогулки — что в темное время суток в обязательном порядке нужно использовать световозвращающие элементы на своей одежде и одежде ребёнка и рекомендовали выбирать для активного отдыха «безопасные зимние забавы».

 

Популярная зимняя забава — катание с гор на надувных санках-тюбингах, именуемых в народе не иначе, как «ватрушки», является одним из самых травмоопасных видов отдыха.

Госавтоинспекция предупреждает: катание на «ватрушках» может закончиться трагично, если не соблюдать меры предосторожности!

Кататься нужно на специально оборудованных спусках, а не в любом месте. Категорически воспрещается привязывать «надувные санки» к машине или снегоходу! Берегите себя и своих детей, не подвергайте их опасности.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 18:13 +1
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