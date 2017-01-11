У деревни Семеновка под Тулой в ДТП погибла женщина-водитель

Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, сегодня, 11 января, около 8.00 на 4 км автодороги «Северный подъезд к Туле» у деревни Семеновка произошла дорожная авария.

Столкнулись грузовик MAN и «Рено Сандеро». Предположительно, оба двигались в сторону Тулы. По предварительным данным, водитель «Рено» потеряла управление транспортным средством, и на полном ходу в нее врезался грузовик.

Водитель MAN, по предварительной информации, не пострадал. Водитель «Рено», 43-летняя женщина, погибла. Отметим, что у нее водительский стаж с 2014 года.

На месте работают спасатели МЧС: женщину зажало в покореженной машине. Спасатели применяли гидравлический инструмент «Вебер».