Зоозащитники: «В тульском контактном зоопарке мучают больного львенка!»

В зоопарке, что сейчас гостит в ТРЦ «Макси», появился львенок. Внешний вид животного вызвал сомнения у защитников животных: на мордочке раны, облезлый хвост.

Зоозащитники бьют тревогу, а сотрудники зоопарка уверяют, что львенок здоров и полон сил.

В редакцию Myslo обратилась председатель общественной организации защиты животных «Май» и директор приюта «Любимец» Марина Ковсман:

– В контактном зоопарке ТРЦ «Макси» я сегодня увидела львенка. Малыша зовут Симба. Он в ужасном состоянии! Мордочка в ранках, хвост облезлый… Очень жалко это несчастное создание. Кроме того, малышу не сделаны необходимые прививки от инфекционных болезней. Я попросила у администратора зоопарка паспорт львенка. Вы представляете, в 3-месячном возрасте из всех необходимых прививок у него проставлена лишь одна — от бешенства. Это недопустимо, поскольку животное контактирует с человеком. Возможно, и самому львенку нужна помощь ветеринаров.

Корреспонденты Myslo приехали в зоопарк. Львенок действительно выглядит неважно. На хвосте и голове животного — раны, на вид Симба измучен.

Мы обратились к директору контактного зоопарка Алисе (фамилию она не назвала).

– Раны у животного действительно есть, но они получены случайно, — оправдывалась директор. — Когда львенка кормили, его обязательно заводили в клетку. Львенок видел других обитателей, у него срабатывал инстинкт хищника, он пытался вырваться. И от этого получил травмы.

Львенка зовут Симба, и ему 1 января исполнилось 3 месяца. К этому возрасту малышу должны были сделать различные прививки.

– У животного есть все нужные прививки, его осматривал ветеринар по приезду, — сообщил администратор зоопарка, пожелавший остаться неизвестным.

Позже выяснилось, что Симба и вовсе не является собственностью зоопарка:

– Это вообще не наш львенок, — сказала директор зоопарка. — Его хозяин оставил на несколько дней, чтобы мы присмотрели за ним. Привез всего пару дней назад, на днях обещал забрать.

Никакими транквилизаторами мы животное не поили, как тут жалуются. Это клевета. Львенок живет в хороших условиях.

Просто однажды произошел инцидент с клеткой, поэтому у него раны. Мы сами за него переживаем.

На просьбу корреспондентов связаться с «хозяином» львенка или узнать какие-либо его контакты (и узнать, если ли хозяин у Симбы вообще?) в контактном зоопарке нам сказали, что никаких телефонов нет, так как лев был передан в заведение через посредника.

Myslo следит за развитием событий.