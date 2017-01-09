С 13 января начнут выдавать разовые выплаты пенсионерам

Напомним, помимо пенсии и регулярных социальных выплат в январе 2017 года российские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 000 рублей. Ее получат все, кто постоянно проживает на территории РФ и получает пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Доставка единовременной выплаты будет проводиться с 13 по 28 января 2017 года.

Почтальоны доставят выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Об этом сообщает ПФР.

Для пенсионеров, которые получают пенсию не через «Почту России», а через кредитные или другие доставочные организации выплаты принесут в те же сроки, как и тем пенсионерам, которые по графику получают пенсию с 3 по 12 число месяца.

Все необходимые средства на единовременную выплату – 221,7 млрд рублей – заложены в бюджете Пенсионного фонда на 2017 год.