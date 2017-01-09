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Тульская управляющая компания скрывала от прокурора документы о расходовании средств жильцов
Фото с сайта komi-news.ru

Тульская управляющая компания скрывала от прокурора документы о расходовании средств жильцов

За это организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, административное дело в отношении ООО «УК «Комсервис» было возбуждено еще 15 декабря 2016 года. Основание – неисполнение законных требований прокурора.

Прокурорские работники проводили в это время проверку законности расходования управляющими компаниями средств, поступивших от населения в качестве платы за ремонт и содержание жилья. Это касалось УК, имеющих задолженность перед ресурсниками. Резонно: деньги с жильцов собирают, а за коммунальные ресурсы имеют долги перед поставщиками.

В связи с проведением проверки прокуратура Ленинского района запросила в УК «Комсервис» необходимые документы, однако жилищники нужных бумаг не выслали, проигнорировав требование надзорного органа.

И поплатились: постановлением Ленинского районного суда от 9 января ООО «УК «Комсервис» признано виновным в совершении административного правонарушения. Штраф – 50 тысяч рублей.

К слову, эта управляющая компания в первом областном рейтинге УК, составленном Госжилинспекцией, была на самом последнем месте. А в третьем рейтинге поднялась на 4-е (правда, из пятидесяти).

сегодня, в 06:00 +1
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