Проверьте, надёжна ли ваша УК?

Рейтинг подводит итоги деятельности управляющих организаций в 2016 году.

Напомним, рейтинг УК был создан по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Глава области заявил, что в регионе не должно быть недобросовестных компаний, и предложил создать понятный механизм рейтингования управляющих организаций. Рейтинг задумывался как способ мотивации УК к нормальной работе. Первый появился в мае 2016 года, второй - в сентябре. А в декабре – третий. Разбираемся, какие изменения произошли в рейтинге УК к концу года.

Как и раньше, градация УК в рейтинге устроена по принципу светофора.

В зеленом секторе – эффективные компании, в желтом – средние, в красном – имеющие задолженности и другие серьезные проблемы.

В этом году в рейтинг вошли 145 управляющих компаний. В первом, весеннем, рейтинге их было 132.



Алексей Бирюлин.

- Это связано с тем, что летом жители, посмотрев рейтинг, начали менять управляющие организации, - говорит Алексей Бирюлин. - Выбирали среди УК, располагающихся в зеленом секторе, а также среди новообразованных компаний, которые в то время только пытались зайти на рынок. А теперь, по прошествии шести месяцев, эти компании уже встали на ноги и попали в рейтинг.

Надо отметить: в красном секторе компаний поубавилось. Если в мае их было 45, то сейчас – 20. В двух других группах напротив – прирост. В зеленом секторе рейтинга - 45 УК (было 26), в желтом – 80 (было 66). Это говорит о том, что многие компании (к сожалению, не все) стали исправляться: гасить долги, налаживать работу с собственниками, стабилизировать финансовое положение.

В таблице - рейтинг управляющих компаний по итогам 2016 года.

По согласованию с общественным советом, из рейтинга исключили следующие компании: обладателей «нулевых» лицензий; компании, управляющие домами меньше трех месяцев; УК, прекратившие свою деятельность к 1 декабря 2016 года; компании-банкроты; и организации, в отношении которых ведется следствие.

Как оценивали управляющие компании?

Компании оценивались по нескольким критериям. Первый – количество жалоб на УК от собственников. Если в 2015 году в ГЖИ поступило 12500 жалоб, то сейчас, за 2016 год, их пока 10400. По словам Бирюлина, это хороший знак: управляющие организации начинают взаимодействовать с собственниками, решать проблемы с ними напрямую.

Жалобы поступают не только на бездействие и плохое качество выполненных работ, но и на культуру общения работников УК - как рядовых сотрудников, так и руководящего состава.

Собственники жалуются также на непрофессионализм работников, отсутствие опыта и квалификации.

Сейчас такие вопросы приходится решать в «ручном режиме» - проверками в каждом отдельном случае. Чтобы ускорить процесс, на федеральном уровне обсуждают введение требований к квалификации сотрудников УК. Это должно повысить эффективность работы управляющих организаций.

Второй критерий – процент сбора платежей. Анализ работы тульских УК показывает: компаниям нужно жестче работать с должниками.

- По секрету говоря, есть даже такие управляющие организации, которые открыто заявляют собственникам: «В вашем доме много должников, поэтому мы не можем работать в полном объеме». А претензионная работа, между тем, - прямая обязанность всех УК, без исключения! И если ваша УК эту обязанность не выполняет, обращайтесь в ГЖИ по телефону 24-51-60. Мы также призываем людей сигнализировать в твиттер ГЖИ. На сообщения граждан сотрудники отвечают в течение нескольких часов, - говорит Алексей Бирюлин.

Следующий критерий оценки - количество расторгнутых договоров -показательный в работе УК. За три месяца жители 63 домов Тулы расторгли договоры с управляющими компаниями «красного» сектора. Это должно мотивировать другие организации на хорошую, качественную работу.

Важно также знать, как УК взаимодействует с поставщиками услуг. Если с количеством заключенных договоров между УК и поставщиками в регионе все в порядке, то с погашением задолженностей - проблемы. С появлением рейтинга ситуация стала налаживаться, но некоторые управляющие компании продолжают накапливать долги.

Есть и такие УК, которые не сделали ни один платеж.

Среди критериев оценки также фактический износ (средний возраст) домов, исполнение предписаний, размещение отчетности в интернете.

С 2017 года по поручению губернатора ТО Алексея Дюмина появится новый критерий - финансовая устойчивость управляющей компании. Этот пункт сориентирует собственников и поможет им решить, стоит ли рассчитывать на долгосрочное сотрудничество с той или иной УК.

Какие проблемы вскрыл рейтинг?

Рейтинг не просто оценивает деятельность УК, но и выявляет проблемы в сфере управления жилым фондом. Одна из них - попытки управляющих компаний использовать собственников в своей борьбе за многоквартирные дома. Для этого они идут на различные ухищрения.

- По всякому мотивируя людей, УК предоставляют в ГЖИ протоколы собраний жильцов. Причем по 4-5 в неделю! Обычно такое происходит, когда разные группы жителей поочередно выбирают то одну, то другую УК на общем собрании. Но в протоколах мы видим: один и тот же человек в течение нескольких дней голосует за разные компании. При этом очевидно, что в заявлениях подписи поставлены не одной рукой. Тогда мы направляем информацию в суд: ведь есть повод предполагать фальсификацию документов. А это уголовно наказуемо, - рассказал Бирюлин.

УК пишут заявления от лица жителей, чтобы затруднить работу следующей организации, которая вступит в управление многоквартирным домом. Пока таких случаев в Туле не так много - в домах на Фрунзе 15, Октябрьской 82 и еще по нескольким адресам. Проделки УК - повод для жителей объединиться и действовать сообща. Не будет разногласий в выборе компании, не будет и проблем такого рода.

Следующий вопрос - создание компаний-дублеров. Это происходит, во многом, из-за того, что получить лицензию на управление сейчас довольно просто. Ее выдают даже компаниям с одинаковыми названиями - людям, которые создают сразу несколько УК и не собираются сразу приступать к работе.

- Меняя название, компания из «красного» сектора пытается сохранить за собой свои дома, - говорит Бирюлин. - Для нас такой поступок - очевидный сигнал: скоро УК обанкротится и передаст дела в новую организацию с точно таким же названием. Эти уловки вне закона. Поэтому ГЖИ сразу сообщает о них в правоохранительные органы.

Недобросовестное исполнение УК обязательств перед ресурсоснабжающими организациями - еще одна проблема, выявленная ретингом. Такие компании находятся в «красном» секторе. После публикации второго рейтинга многие одумались: начали платить задолженности поставщикам услуг, решать споры в цивилизованном ключе. Но есть и те, кто не боится огласки и продолжает игнорировать большие суммы долга. С такими компаниями борется ГЖИ.

Алексей Бирюлин обещает: сотрудники ГЖИ приложат все усилия, чтобы решить эти проблемы в 2017 году.